12 gen 2018 09:41

WEINSTEIN, CARE TI COSTANO LE MOLESTIE! DIVORZIO DA 300 MILA DOLLARI ALL'ANNO PER IL RE DI HOLLYWOOD - ALLA MOGLIE GEORGINA CHAPMAN ANCHE DUE CASE MILIONARIE A NEW YORK - PARTE DEL PATRIMONIO DI WEINSTEIN E' STATO DILAPIDATO NEGLI ULTIMI MESI IN AVVOCATI E INVESTIGATORI PRIVATI