Secondo gli exit-poll Putin è stato eletto presidente della Russia per la quarta volta con un risultato addirittura superiore a quel già enorme obiettivo che aveva dichiarato. Avrebbe ottenuto il 73,9 per cento dei voti. Con un tasso di popolarità sopra l'ottanta percento e circa il 70 percento nelle intenzioni di voto secondo un sondaggio realizzato dall'Istituto statale Vtsiom, Vladimir Putin (che ha votato intorno alle 10 nel suo seggio - foto) si appresta dunque ad iniziare il suo quarto mandato presidenziale, il secondo consecutivo.

Per quanto riguarda i dati ufficiali, la Commissione elettorale russa fa sapere che con il 21,33% delle schede scrutinate Vladimir Putin è al 71,97 per cento dei voti. Al secondo posto si è piazzato il miliardario "imprenditore delle fragole" Pavel Grudinin, con il 15,9 per cento dei consensi, mentre terzo è il leader nazionalista Vladimir Zhirinovsky, con il 6,96 per cento dei voti.

Ma il vero dato definitivo che a questo punto si attende è la quantità di votanti che hanno incoronato "zar Vladimir", dal momento che dal Cremlino hanno spinto in tutti i modi i cittadini a recarsi alle urne: alle 12 erano il 30 per cento. D'altra parte in un'elezione dall'esito scontato questa resta l'unica incognita. Il Cremlino puntava alla cosiddetta formula "70 a 70": 70 per cento di affluenza e 70 per cento di voti per Putin, la soglia necessaria a legittimare la vittoria. Salvo sorprese, secondo la Costituzione, il prossimo sarà l'ultimo mandato di Vladimir Putin. Ha bisogno di questi numeri per poter rafforzare il suo potere mentre decide la prossima mossa: se liberarsi dei limiti costituzionali che gli impedirebbero di ricandidarsi nel 2024, ritagliarsi un'altra posizione di potere o scegliere un successore. Dal 2000 l'affluenza è sempre stata stabile poco sopra il 64 per cento.

