''ALMENO A ME NON MI HANNO MAI SQUALIFICATO PER CALCIOSCOMMESSE'' - MOURINHO USA L'OPZIONE NUCLEARE CONTRO ANTONIO CONTE, CHE GLI AVEVA DATO DEL ''DEMENTE SENILE''. I DUE ALLENATORI DELLA PREMIER SI MENANO DA GIORNI, TRA ACCUSE DI CLOWN E INSULTI VARI

(ANSA) - Ieri la battuta velenosa e la risposta piccata, oggi la frecciata al vetriolo: il botta e risposta a distanza tra Josè Mourinho e Antonio Conte si arricchisce di una nuova puntata, con lo 'Special One' che torna pesantemente all'attacco del tecnico italiano. Dopo che ieri i due si erano dati reciprocamente del "clown" e avevano parlato di "demenza senile", l'allenatore del Chelsea ci è ritornato sopra - al termine del match serale di FA Cup dello United contro il Derby County (vinta per 2-0, ndr), attaccando l'ex tecnico della Juventus.

A suo modo, prima cercando di fare chiarezza sulle sue parole e poi lanciando una frecciata pesantissima nei confronti del collega: "Io non me la prendo con Conte - ha detto Mourinho - Le mie parole gli sono state riportate male e la domanda non gli è stata fatta nel modo giusto. Ecco perché la sua reazione è stata esagerata. Io parlavo di 'atteggiamenti da clown' riferendomi a me stesso. Non serve che lui mi ricordi che ho commesso degli errori e che ne commetterò altri. Però posso dire che io non sarò mai squalificato per calcioscommesse", ha aggiunto l'allenatore dello United, facendo riferimento alla squalifica che la giustizia sportiva italiana ha inflitto a Conte nel 2012 per omessa denuncia.

