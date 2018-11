'SKY CALCIO' VINTAGE - ALTRO CHE "CIGNO", VAN BASTEN ERA UNA IENA: AL CLUB DI CARESSA, BERGOMI RICORDA IL TRUCCHETTO USATO DALL’OLANDESE SUI CALCI D’ANGOLO – IL BALLETTO CHE MANDO’ SU TUTTE LE FURIE PASQUALE BRUNO (VIDEO) – E COSTACURTA RACCONTA LA SUA FURBATA DA CAMPETTO DI PERIFERIA PER FERMARE GLI ATTACCANTI - VIDEO

SCIOCCHEZZAIO PALLONARO

Antonio Dipollina per la Repubblica

- Lele Adani, commentatore Sky, grande fan del calcio sudamericano e del Superclasico, aveva perso l' andata perché era stata rinviata per pioggia e lui la sera dopo aveva una telecronaca.

Per il ritorno ha deciso di andare dritto al punto, ha preso un aereo, ha twittato la foto della carta d' imbarco e al diavolo le telecronache. E come dire, non è bastato: forse lo fanno apposta. Boca e River hanno il dovere morale di ridare un minimo di dignità al calcio sudamericano ma ne hanno uno più grande ancora nei confronti di Lele nostro.

- Il Bari è confinato in D, ma avendo un sacco di tifosi c' è Dazn che ne trasmette tutte le gare. E succede che per esempio si va a Gela dove ( a causa di storie e diatribe incomparabili) lo stadio in pratica non c' è, ovvero è in ristrutturazione, ovvero c' è solo il campo. E quindi la gara è andata a porte chiuse, con i tifosi assiepati sui tetti delle case attorno, in uno scenario da dopobomba e, soprattutto, con una sola telecamera posta ai bordi del campo. Un' esperienza televisiva indimenticabile

- Nuovi format, sempre grazie alla modernissima Dazn. Nell' intervallo di Inter- Frosinone è andato un servizio- lampo con le fasi salienti di Wanda Icardi in tribuna durante il primo tempo. Esultanze e gesti di rammarico, in pratica i suoi highlights, che iniziavano al fischio d' avvio quando la wag-signora inviava con lo smartphone un vocale di dieci secondi.

- « In mischie così ti vengono le orecchie rosse come dopo tre bicchieri di vin brulé». «E loro vanno via, di corsa, via col rinoceronte e l' uccellino». «La nostra non è una coperta corta: anzi, non è nemmeno un plaid, è un tovagliolo». «Gli All Blacks ci hanno grattugiato le unghie con la grattarola da tartufi e sono arrivati fino all' orologio ». «Questa mossa del neozelandese l' ho vista fare solo nei rodei western con i vitelli». (Vittorio Munari, la compilation recente)

- « Ma noi in Italia siamo peggio! Ma li avete sentiti ieri allo stadio i cori antirazzisti contro Napoli e il Napoli? » ( Fulvio Collovati, Quelli che il calcio, Raidue). " Nella disfatta di Eibar per il Real Madrid c' è un' unica nota positiva: Sergio Ramos" (Unfair Play). «Come diceva Andy Warhol, l' attrazione più grande è quella tra due opposti che non si incontreranno mai » (Gabriele Giustiniani di Dazn introduce da par suo il match tra Atletico e Barca, squadre assai diverse). «Attenzione al colpo di testa di Coda. In Coda venenum, come dicevano i latini » ( Emanuele Dotto, Radiouno)

- « E Dovizioso taglia il traguardo! Ed eccolo che guarda a destra, guarda a sinistra. E guarda in su, e guarda in giù, dai un bacio a chi vuoi tu » ( Guido Meda, Sky Sport)

2. SKY CALCIO VINTAGE

Dagonews

Altro che ‘cigno’, Van Basten in campo era una iena. Al Club di Sky Sport Beppe Bergomi racconta un aneddoto sull’ex centravanti olandese: Negli anni ’90 San Siro non era un prato all’inglese, c’era molta sabbia e lui sui calci d’angolo poi te la lanciava addosso prima di andare a colpire di testa. A volte veniva Aldo Serena a marcarlo…”

Fabio Caressa ricorda la mitologica lambada ballata dal Cigno di Utrecht su un Pasquale Bruno, disteso a terra, dopo una improvvida autorete di 'O Animale' in un Torino-Milan del 1992. Arsenico e vecchi trucchetti: Billy Costacurta rivela che il suo escamotage preferito per mandare fuori di testa l’attaccante era quello di salire con i tacchetti sui suoi piedi...

