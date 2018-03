AD AVERCI LE DONNE DI INZAGHI… - SUPERPIPPO VA IN GOL CON L’EX CORTEGGIATRICE DI “UOMINI E DONNE”, ANGELA ROBUSTI: E’ LEI LA NUOVA FIAMMA DELL’EX ATTACCANTE DEL MILAN, OGGI ALLENATORE DEL VENEZIA - IL VERO BOMBER PERDE IL PELO MA NON IL VIZIO…

Da www.premiumsporthd.it

angela robusti angela robusti pippo inzaghi

Il vero bomber perde il pelo ma non il vizio. Pippo Inzaghi ha una nuova fiamma, si tratta di Angela Robusti, nota al pubblico televisivo per aver corteggiato Luca Onestini a Uomini & Donne. Il tecnico del Venezia e la bionda modella veneta sono stati avvistati insieme allo stadio Bentegodi per assistere a Verona-Atalanta e i baci e le tenerezze che si scambiavano non sono passati inosservati...

