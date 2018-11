ALEX ZANARDI IN SOCCORSO DI MALAGO’ – IL CAMPIONE PARALIMPICO A 'RADIO2' SI SCHIERA CONTRO LA RIFORMA DEL CONI VOLUTA DAL GOVERNO: "NON HA SENSO DIRE CHE TANTO LÌ CON TUTTI I SOLDI CHE GIRANO CHIUNQUE SAREBBE CAPACE DI FAR MEGLIO. CI SONO STATI ERRORI IN PASSATO MA LA PRESIDENZA ATTUALE STA PROVANDO A RISOLVERLI"

alex zanardi

Da I Lunatici Radio2 - https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Alex Zanardi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Zanardi è tornato sul suo tweet legato alla querelle Coni: "Ancora una volta il mio vuole essere un appello al buonsenso, da parte di tutti. E' veramente un fenomeno strano. Tante persone, non certo io che vivo una vita da privilegiato, devono sopportare diverse forme di disagio, anche inatteso, perché il nostro Paese ci ha sempre regalato un certo stile di vita, dove siamo sempre stati tutti dei privilegiati.

malagò giorgetti

Oggi iniziano a mancarci tante cose e la gente è arrabbiata. La rabbia, anche da parte nostra, non porta mai a nulla di buono. Non ha senso dire che tanto lì con tutti i soldi che girano chiunque sarebbe capace di far meglio. Non è così, attenzione. E' la storia del nostro Paese che si ripete. Siamo persone che, cariche di speranza, rilanciano in continuazione nuove entità politiche, nuovi protagonisti della scena, il cui merito più grande è soltanto di offrire, in campagna elettorale, ricette che sembrano risolutive.

malagò giorgetti

Poi invece sei lì e capisci che devi fare delle scelte con quello che c'è. Con quel che c'è si fa quel che si può. E non abbiamo ancora imparato ad accontentarci, a cercare continuità, che sia di un colore o di un altro. I miracoli non li fa nessuno. Se ci sono stati degli errori, fatti nel passato, bisogna pensare che la presidenza attuale li ha avuti in eredità, ma sta provando a risolverli. Malagò e Pancalli sono due uomini che conoscono l'odore dello spogliatoio, hanno fatto lo sport in prima persona, lo hanno tifato, sostenuto, progettato.

giorgetti malagò zanardi pancalli

MI auguro che ci sia un momento di incontro in cui si torni a ragionare su questioni sostanziali. Poi se qualcuno ha bisogno di chiarezza è anche giusto offrirla. Vedere insieme che forse è accaduto in passato, ma oggi non c'è nessuno che ruba. Strappare tutto e ripartire dall'inizio secondo me è molto sbagliato e sarebbe un peccato, perché ci riporterebbe indietro. La mia è una opinione umile, conosco le cose per quello che leggo sui giornali. Per mia grande fortuna io sono per strada a sudare, non dentro un ufficio a progettare".

zanardi 3 maratona-roma ZANARDI zanardi 5 zanardi 6 zanardi 8 montezemolo zanardi foto carbone gmt ZANARDI zanardi ALEX ZANARDI AL DAVID LETTERMAN SHOW ZANARDI 1 ZANARDI ZANARDI maratona-roma ZANARDI