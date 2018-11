ALLEGRI MA NON TROPPO – LA JUVE LIQUIDA IL CAGLIARI 3-1 E SI RIPORTA A PIU’ 6 SU NAPOLI E INTER MA IL TECNICO BIANCONERO AVVERTE: “DOBBIAMO MIGLIORARE LA FASE DIFENSIVA, STIAMO SUBENDO TROPPI GOL, COSI’ NON VA BENE" - 31 PUNTI NELLE PRIME 11 GIORNATE: PER LA JUVENTUS E' LA MIGLIORE PARTENZA DELLA STORIA - VIDEO

Soddisfatto mister Allegri per la vittoria ottenuta all’Allianz Stadium contro il Cagliari, anche se si può sempre migliorare qualcosa, nonostante la squadra abbia guadagnato la bellezza di 31 punti sui 33 disponibili fino a questo momento: “Tre gol segnati e tante occasioni, ma dobbiamo difendere meglio, stiamo subendo troppi gol e così non va bene. Il Cagliari, che ha grandi qualità, ha rischiato di pareggiare nei minuti finali”, ha commentato l’allenatore toscano. “Bisogna allenarsi di più per subire di meno, abbiamo concesso troppi cross e i nostri centrocampisti non erano sempre in posizione come vorrei”. E aggiunge: “L’approccio dei ragazzi è stato buono, ma non siamo riusciti a raddoppiare, rischiando anche il 2-2 con le loro imbucate”.

LE SCELTE — Nell’intervallo Allegri ha scelto di sostituire Douglas Costa con Cuadrado. “Douglas aveva l’inguine indolenzito”, ha spiegato il mister bianconero. “Ho deciso di sostituirlo per evitare che la situazione fisica peggiorasse. Cuadrado ci ha dato grande profondità e meno palleggio, permettendo di allungare la squadra”. Su Bentancur, Matuidi e Pjanic: “Il primo ha fatto un’ottima partita, non lo scopriamo oggi; il francese cominciava a essere stanco e l’ho cambiato, Pjanic ha preso un colpo”. E mercoledì arriva il Manchester United: “Ora pensiamo a quella partita che potrebbe darci la qualificazione, Chiellini ci sarà e penso anche Bernardeschi. Valuteremo Mandzukic”.

