ANDREA IANNONE HA UNA NUOVA FIAMMA? DOPO L'ADDIO (SEMBRA) DEFINITIVO A BELEN, IL PILOTA E' STATO BECCATO DA "CHI" ABBRACCIATO A UNA MISTERIOSA MORETTA. MA IL SETTIMANALE SPIEGA CHE TRA I DUE NON C'E' NESSUN FLIRT. ECCO PERCHE'

Andrea Iannone e Belen Rodriguez di sono lasciati (sembra) definitivamente, come riportato da Leggo.it, dopo un lungo tira e molla con classico “periodo di pausa” annesso. Nonostante i vari tentativi, fra cui le vacanze estive nelle stesso luogo ma in case separate, i due si sono detti addio e ora Iannone si fa sorprendere abbracciato a una misteriosa ragazza.

Mentre Belen infatti è stata fotografata prima con Mirco Levati e poi con Gabriele Giuffrida, Iannone è stato paparazzato da “Chi”, in edicola domani, mentre è comodamente seduto in un locale di Milano in compagnia di una ragazza mora, che abbraccia romanticamente.

Nonostante sembra che ci sia del tenero in realtà fra i due, spiega la rivista, non c’è nessun tipo di coinvolgimento sentimentale dato la ragazza, di nome Dayana è la fidanzata di uno dei migliori amici di Iannone, tra l’altro presente nel locale.

Iannone comunque non dimentica la ex, dato che ultimamente l’ha difesa su Instagram dai continui pettegolezzi e scoop su di lei ricordando che si sta sempre parlando di una mamma...

Andrea Iannone, come è stato riportato nell’ultimo numero di Chi, è stato davvero beccato in un locale insieme ad una ragazza (ovvero quella delle foto incriminate). Quest’ultima, però, sarebbe solo un amica del pilota, o meglio, una fidanzata di un suo carissimo amico, presente con loro nel locale al momento della foto ma non ripreso dai paparazzi. Nessuna cena romantica dunque o appuntamento galante, solo un aperitivo in compagnia. “Il campione di MotoGP” come si legge “Non ha ancora trovato la donna che può prendere il posto del suo grande amore”.

