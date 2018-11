GLI ANNI D’ORO DEL GRANDE REAL - RINNOVO DECENNALE DELLA SPONSORIZZAZIONE CON 'ADIDAS': I DETTAGLI DEL MAXI ACCORDO DA OLTRE UN MILIARDO DI EURO (IL PIU’ RICCO DI SEMPRE) – INTANTO NEI BAGNI DEL 'SANTIAGO BERNABEU' ARRIVANO I TABLET: I TIFOSI POTRANNO SEGUIRE LA PARTITA ANCHE MENTRE FANNO PIPI’…

Il Real Madrid va verso la firma di un rinnovo della sponsorizzazione con Adidas da record. Secondo quanto riportato da Marca, i blancos avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo della partnership con Adidas: un nuovo contratto che porterebbe nelle casse del club 1,1 miliardi di euro nel corso di 10 anni, ovverosia 110 milioni di euro l’anno, con una parte variabile legata al merchandising che può portare la cifra a salire fino a 150 milioni annui. Numeri che porterebbero il Real Madrid ad avere il maggior contratto di sponsorizzazione del mondo del calcio.

È pronta a continuare quindi la relazione tra Adidas e Real Madrid, che prosegue ininterrottamente dal 1998 ma che era già iniziata nel 1981, quando il gruppo tedesco diventò lo sponsor dei blancos, rimanendo fino al 1986 quando venne sostituito da Hummel (rimasto fino al 1994), passando infine a Kelme (dal 1994 al 1998) prima di tornare ad Adidas.

Il brand tedesco non è stato tuttavia l'unico a sperare in un affare record: Nike e Under Armour si erano interessate alla sponsorizzazione, ma Adidas non aveva alcuna intenzione di rinunciare alla sua partnership principale nel mondo del calcio. Eppure le trattative non sono state così semplici, spiega Marca: l'impressione del Real Madrid era che l'accordo attualmente in vigore da circa 50 milioni annui non rifletteva la leadership del club a livello sportivo e commerciale. I risultati sportivi hanno fatto il resto e al Bernabeu sono stati chiari: avere il proprio logo sulla maglia dei 13 volte campioni d'Europa ha un prezzo. Che, alla fine, Adidas avrebbe accettato di pagare ai blancos.

