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ARCHEO-VIDEO! “LA PALLAVOLO E’ UNO SPORT PER CRETINI”, QUANDO MAURIZIO MOSCA BOCCIO’ SENZA APPELLO IL VOLLEY: "TAN, TAN, TAN, TAN! È SEMPRE UGUALE, UNA ROTTURA DI SCATOLE SPAVENTOSA" – IL GIORNALISTA DI “LIBERO” FABRIZIO BIASIN SCODELLA SU TWITTER L’EPICO VIDEO: "LE AZZURRE AVREBBERO FATTO CAMBIARE IDEA ANCHE AL MITICO MAURIZIO MOSCA. FORSE”- VIDEO-
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MILANOSPIA! QUAL E' IL VERO SEGRETO CHE SI CELA DIETRO LO STRAPOTERE DI CASALINO? - TRA I DUOMOSESSUALI IMPERVERSA UNA PRATICA NOTTURNA. POTENTI INIEZIONI ''NEL RETRO'' DI SERENASE, ANTIPSICOTICO IN VOGA NEGLI ANNI '90. ALCUNI FAMOSI STILISTI NE SONO PAZZI - GREGORACI DALLA VENIER - ZORZI SI SPIAGGIA DA SOLO - TENSIONI TRA CHIAMBRETTI E MALGY - ILARY BLASI, OCCHIO AI PARENTI DELLA MARCHESA SBLASONATA - FORZA GNOCCA IN SUSSULTO
LA MANINA ERA DI LUIGINO! - SALVINI: ''NON PASSO PER SCEMO. L'ALTRA SERA CONTE LEGGEVA IL TESTO E DI MAIO VERBALIZZAVA. NON INTENDO PASSARE PER L'AMICO DEI CONDONISTI. CONTE E DI MAIO SI METTANO D'ACCORDO E RIPARTIAMO. DOMANI CI SEDIAMO AL TAVOLO, SE QUALCOSA NON VA, SI RISCRIVE. MA SE QUALCUNO HA CAMBIATO IDEA O ERA DISTRATTO, NON DIANO LA COLPA A ME'' (DIRETTA VIDEO) - CONTE CONFERMA LA VERSIONE DI MATTEO
IL BOLLETTINO (DI GUERRA) DI BANKITALIA: ''IL PIL RALLENTA E GLI INVESTITORI ESTERI HANNO VENDUTO BTP. DA GENNAIO AD APRILE HANNO COMPRATO, TRA MAGGIO E AGOSTO HANNO VENDUTO TITOLI SOVRANI - MIGLIORANO I CONTI DELLE BANCHE MA I TITOLI SONO SOTTOPOSTI A TENSIONE. LO SPREAD È CAUSATO ANCHE DALLA VENDITA DI ASSICURAZIONI CONTRO LA RIDENOMINAZIONE DELLA VALUTA''. IN PAROLE POVERE, DALLA PAURA DELL'ITALEXIT
RAZZISMO SENZA LIMITISMO – IN VALTELLINA UN 28ENNE SENEGALESE E’ STATO INSULTATO E PRESO A CALCI E PUGNI DA UN GRUPPO DI GIOVANI – L’UOMO, CHE STAVA ANDANDO AL LAVORO, E’ STATO PRESO DI MIRA DAL BRANCO DI RAGAZZOTTI CHE LO HANNO INIZIATO A INSULTARE PER IL COLORE DELLA PELLE- ECCO COME E’ FINITA
LE “RAGAZZE TERRIBILI” DELL’ITALVOLLEY (VIDEO!) – SYLLA: "UNA NAZIONALE MULTIETNICA? MA SECONDO VOI IO E LE ALTRE CI GUARDIAMO LA PELLE E DICIAMO: 'TU SEI BIANCA, NO TU SEI NERA? DAI, NON SCHERZIAMO. NON FUNZIONA COSÌ – MI FANNO MORIRE DAL RIDERE QUELLI CHE MI SCRIVONO SUI SOCIAL: 'SEI UN MITO' E POI SUI LORO PROFILI HANNO 'NO ALLO IUS SOLI'. NO, DICO, METTETE IN ACCORDO IL CERVELLO" - LA BATTUTA A SALVINI - PAOLA EGONU, CON LE SUE SCHIACCIATE, HA ABBATTUTO LA MURAGLIA CINESE: “CI E’ VOLUTO TANTISSIMO CORAGGIO” – VIDEO
CAFONALINO - DANIELA FEDI PRESENTA, CON NANCY BRILLI, IL SUO LIBRO “DONNE 6.0” ALLA FELTRINELLI DI LARGO ARGENTINA - UN SAGGIO SUI SEGRETI DELL’ETERNA GIOVINEZZA DOPO I SESSANT’ANNI E SULLA VECCHIAIA CHE SI PUO’ VIVERE E NON SUBIRE
BINARIO, PORTAMI VIA - ECCO DIECI FERROVIE STORICHE CHE ATTRAVERSANO PAESAGGI INCANTEVOLI E FUORI DAL COMUNE: IL GLACIER EXPRESS, IL TRENO PIÙ LENTO DEL MONDO OFFRE SCORCI MERAVIGLIOSI SULLE MONTAGNE SVIZZERE. AD HANOI UN TRENO TRANSITA IN UNA LUNGA E STRETTISSIMA STRADA ABITATA
LA DEPRESSIONE È IN ROSA – DIVERSI STUDI DIMOSTRANO CHE LE DONNE HANNO UNA PERCENTUALE MAGGIORE DI CADERE VITTIME DEL 'MALE OSCURO" RISPETTO AGLI UOMINI - MAGGIORMENTE COLPITE LE DONNE IN MENOPAUSA E QUELLE FORTEMENTE STRESSATE – ECCO COME SI MANIFESTA E QUALE RELAZIONE C’È TRA LA PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE E IL MAL DI VIVERE