ARCHEO-VIDEO! “LA PALLAVOLO E’ UNO SPORT PER CRETINI”, QUANDO MAURIZIO MOSCA BOCCIO’ SENZA APPELLO IL VOLLEY: "TAN, TAN, TAN, TAN! È SEMPRE UGUALE, UNA ROTTURA DI SCATOLE SPAVENTOSA" – IL GIORNALISTA DI “LIBERO” FABRIZIO BIASIN SCODELLA SU TWITTER L’EPICO VIDEO: "LE AZZURRE AVREBBERO FATTO CAMBIARE IDEA ANCHE AL MITICO MAURIZIO MOSCA. FORSE”- VIDEO

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LE “RAGAZZE TERRIBILI” DELL’ITALVOLLEY (VIDEO!) – SYLLA: "UNA NAZIONALE MULTIETNICA? MA SECONDO VOI IO E LE ALTRE CI GUARDIAMO LA PELLE E DICIAMO: 'TU SEI BIANCA, NO TU SEI NERA? DAI, NON SCHERZIAMO. NON FUNZIONA COSÌ – MI FANNO MORIRE DAL RIDERE QUELLI CHE MI SCRIVONO SUI SOCIAL: 'SEI UN MITO' E POI SUI LORO PROFILI HANNO 'NO ALLO IUS SOLI'. NO, DICO, METTETE IN ACCORDO IL CERVELLO" - LA BATTUTA A SALVINI - PAOLA EGONU, CON LE SUE SCHIACCIATE, HA ABBATTUTO LA MURAGLIA CINESE: “CI E’ VOLUTO TANTISSIMO CORAGGIO” – VIDEO

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