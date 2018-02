ARIANNA FONTANA FA IL B-OTTO! DOPO L’ORO NEI 500 E L’ARGENTO NELLA STAFFETTA, L’AZZURRA CONQUISTA IL BRONZO NEI 1000 METRI DI SHORT TRACK – E’ L’OTTAVA MEDAGLIA OLIMPICA PER L’AZZURRA - "PROSEGUIRE FINO A PECHINO 2022? QUATTRO ANNI SONO TANTI MA ANCHE A SOCHI HO PENSATO CHE FOSSE LA MIA ULTIMA OLIMPIADE..."- VIDEO

Bronzo e leggenda! Arianna Fontana è terza nei 1000, completa il magico filotto di PyeongChang 2018 (fantastico triplete con anche un oro e un argento) e diventa storia. Nello short track olimpico, già la donna più vincente, con otto medaglie eguaglia lo statunitense Ohno e il sudcoreano/russo Ahn come primatisti di medaglie. E in chiave azzurra, ai Giochi invernali, solo Stefania Belmondo, con dieci, ne vanta di più. Ary ha cominciato a vincere a Torino 2006, quando aveva 15 anni. Sembra non finire più.

LA GARA — La finale dei 1000 è sofferta. E’ una finale a cinque, con la olandese Schulting, la canadese Boutin e le sudcoreane Shim Sujkee e Choi Minjeong. La valtellinese parte bene, ma poi scivola all’indietro. Resta a lungo nelle retrovie, in una quinta piazza che pare non promettere nulla di buono. Ma quando si entra nel vivo Ary c’è. C’è eccome. A meno quattro tornate diventa quarta, superando una sudcoreana. Ma mentre davanti Schulting e Boutin si scannano, l’azzurra pare non riuscire a evadere dal sandwich delle padrone di casa. Cerca allora l’azione di forza. Manca un giro e mezzo al termine a Arianna è all’interno, prova a tentare un sorpasso. E’ in quel momento che le sudcoreane, per quanto paradossale possa apparire, si ostacolano a vicenda. Shim “tocca” Choi ed entrambe finiscono lunghe.

Le tre che restano in piedi finiscono nell’ordine, con un clamoroso oro olandese, la terza medaglia individuale della Boutin (dopo due bronzi) e il terzo podio-capolavoro di Arianna. Si deve però attendere che la giuria riesamini il video della gara. Con due sudcoreane coinvolte, sebbene è chiaro che Arianna non abbia compiuto la minima scorrettezza, non c’è da star tranquilli. Invece il verdetto stavolta è lineare: Shim squalificata, Choi quarta. E Arianna di bronzo. E nella leggenda.

LE SUE PAROLE — “Portare a casa un bronzo è davvero incredibile, vale tantissimo sui 1000 metri che è la distanza in cui ho sempre fatto fatica”. Arianna Fontana commenta così il terzo posto ottenuto nei 1000 metri dello short track che ha regalato la decima medaglia all’Italia in questa edizione dei Giochi. “Il contatto con le due coreane? Sapevo che tra loro non c’era un buon feeling e che non avrebbero fatto gioco di squadra”, ha aggiunto dai microfoni di Eurosport. “Non mi aspettavo che l’olandese partisse così forte, così ho dovuto aspettare per vedere se le due coreane si muovevano. Poi ho dovuto prendere la gara in mano ed è arrivato un bronzo. Proseguire fino Pechino 2022? Quattro anni sono lunghi, sono tanti. Sinceramente non ho ancora pensato a cosa farò, non ho avuto modo di dare spazio a questo pensiero. Anche a Sochi ho pensato che fosse la mia ultima Olimpiade, poi per fortuna ho continuato”.

