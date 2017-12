ATLETI A NUDO PER BENEFICENZA. IL CALENDARIO 2018 DELL'EX ATLETA E FOTOGRAFA DOMINIKA CUDA: CORPI SCULTOREI DI SPORTIVI APPARTENENTI A OGNI DISCIPLINA, EQUITAZIONE, DANZA, ARRAMPICATA... LE FOTO DA LECCARSI GLI OCCHI

Da www.boredbanda.com

La fotografa londinese e ex atleta Dominika Cuda ha riunito campioni di cross-fit, ballerine, pugili e altri personaggi sportivi per catturare con l’obiettivo i loro fisici marmorei in un calendario molto hot.

“Questa è la terza edizione del calendario, è stato più facile coordinarsi con le persone avendolo già fatto due volte. Non si è trattato tanto delle scelta degli sportivi quanto del loro interesse verso il progetto e la voglia di partecipare. Mi hanno contattato e gli ho detto che se avessero voluto prenderne parte sarebbero stati più che benvenuti.”

Mentre sviluppava le sue idee per il calendario, Dominika è incorsa in alcuni problemi economici trovandosi improvvisamente a corto di finanziamenti. Cuda però non ha perso la speranza e ha proseguito nel suo lavoro: “Ero l’unica ad avere una visione d'insieme del progetto ma non avevo più uno sponsor, così ho deciso di finanziarmelo da sola e mi sono presa il rischio.”

Le foto sono state scattate in diverse location, e messe tutte insieme compongono un diario di 300 pagine e un’agenda per il 2018, che include anche alcuni esercizi quotidiani e delle tabelle per progettare i propri obiettivi e risultati.

Le vendite del calendario saranno devolute alla One Year Fund che sostiene gli atleti disabili con calzature, vestiti e altre attrezzature. Anch’io ero un’atleta disabile per cui so quanto sia importante avere l'equipaggiamento necessario. Puntiamo sugli atleti più coraggiosi per aiutarli a restare nel percorso che hanno scelto e a raggiungere i loro obiettivi.

