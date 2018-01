20 gen 2018 11:28

AUSTRALIA FELIX PER IL TENNIS AZZURRO – DOPO SEPPI ANCHE FOGNINI AGLI OTTAVI DEGLI AUSTRALIAN OPEN: ERA DA PARIGI 1976 CHE DUE ITALIANI NON ARRIVAVANO COSI’ LONTANO IN UNO SLAM – 5 SET, 3 ORE DI BATTAGLIA, UN WARNING ASSURDO E IL SIPARIETTO FINALE DEL FOGNA: “QUESTO GESTO? VUOL DIRE ‘CHE CAZZO’”