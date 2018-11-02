BALLANDO CON BOBO DJ – LO SHOW DI VIERI AL 'PINETA' DI MILANO MARITTIMA, “IL BERNABEU DELLE DISCOTECHE”, NELLA NOTTE DI HALLOWEEN – LELE ADANI: "BOBO? UN ANIMALE AI DISCHI COME LO ERA IN AREA DI RIGORE" - IL SERVIZIO STRACULT DI 'SPORT MEDIASET' -  VIDEO

-

Condividi questo articolo

BOBO VIERI ALLA CONSOLLE DEL PINETA - IL SERVIZIO STRACULT DI MEDIASET

 

Da sport.virgilio.it

 

vieri vieri

Costanza e Bobo Vieri: splendidi anche in versione zombie Sempre più affiatati a meno di un mese dalla nascita della loro primogenita Ormai manca meno di un mese al giorno più atteso in casa Vieri-Caracciolo: Bobo e Costanza diventeranno ben presto genitori di una splendida figlioletta, ma per adesso hanno deciso di rimandare le preoccupazioni e i corsi pre-parto e concedersi uno degli ultimi momenti di svago e divertimento in occasione della notte di Halloween. E allora quale miglior modo di festeggiare il lieto evento se non travestendosi da mostri e zombie inquietanti, e catturare il momento in un selfie per poi mostrarlo tra qualche anno alla futura figliola?

vieri vieri

 

adani adani

Nella foto pubblicata da Costanza possiamo notare un Bobo Vieri spettrale, con sfondo bianco e occhiaie e cicatrici da autentico morto vivente; al suo fianco la splendida Costanza Caracciolo che nonostante la gravidanza e il trucco da sposa cadavere non perde neanche un goccio della sua proverbiale bellezza, bucando l’obiettivo anche sotto chili e chili di cerone. La Caracciolo, a differenza del compagno Bobo, ha optato per uno stile più spagnoleggiante con due rose rosse sulla testa che spezzano la monotonia del black&white e regalando un po’ di colore a una fotografia dai toni decisamente macabri. A regalare una ventata di spensieratezza ci pensa anche la didascalia che recita un divertentissimo Bobo Pops – Coco Pops, e una miriade di commenti che abbracciano virtualmente la coppia in attesa del giorno del parto. Tanti i complimenti rivolti ai due, e uno più irriverente che giustamente si chiede quante ore avranno perso per togliere tutto quel trucco: in effetti, con ogni probabilità, saranno ancora truccati così.

vieri vieri BOBO VIERI BOBO VIERI vieri vieri adani adani vieri vieri bobo vieri bobo vieri vieri vieri vieri vieri adani vieri adani vieri bobo vieri bobo vieri costanza caracciolo costanza caracciolo

 

COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI COSTANZA CARACCIOLO E BOBO VIERI

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute