IL BELLO DELLA DILETTA? IL PIGIAMONE! – LA LEOTTA SI CONFESSA A "UN GIORNO DA PECORA": “IO ICONA SEXY? IN CASA AMO STARE COL PIGIAMONE E LE CALZE DI LANA COI DISEGNINI" - E QUANDO LE VIENE CHIESTO: “IN EUROPA MEGLIO LE ITALIANE NELLE COPPE O L'OPERATO DEL GOVERNO”, LEI RISPONDE… - VIDEO

Da Un Giorno da Pecora

Anche un'icona sexy, a casa, sfoggia il look più temuto dagli uomini: il pigiamone. La star in questione è Diletta Leotta, conduttrice di radio e tv, influencer da 3 milioni di follower e donna tra le più affascinanti d'Italia, che oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha raccontato che in casa, la sera, preferisce stare molto comoda. “Se la sera a casa sto col pigiamone?

Si, certo ma come no, col pigiamone e le calze di lana”. Le calze di lana con i disegnini delle papere e simili? “Certo, si, proprio quelle, sono patita di tutti questi prodotti!”. Giorgio Lauro e Geppi Cucciari hanno poi posto una domanda calcistico-politica alla Leotta: in Europa meglio le italiane nelle coppe o l'operato del governo? “Le italiane: a parte la Lazio hanno fatto tutte molto bene”.

