Fabiana Della Valle per gazzetta.it
BERNARDESCHI GOL, LA JUVE RESTA A MENO UNO DAL NAPOLI -CAGLIARI FURIOSO - PROTESTE DEI SARDI PER UN TOCCO DI BRACCIO DI BERNARDESCHI, L'ARBITRO CALVARESE LASCIA GIOCARE E NON CONSULTA LA VAR - DYBALA E KHEDIRA KO - VIDEO-
Fabiana Della Valle per gazzetta.it
MARINA VERSIONE DOTTO - ''I CALCI IN CULO A VITTORIO GASSMAN, LE BOTTE COL DUCA LANTE DELLA ROVERE, L'HAREM DI CARMELO BENE E LA MOGLIE CHE PIANGEVA DA ME: 'SI ACCOPPIA CON TUTTE', CRAXI TRA DONNE E PARTITO, LE SFURIATE CON MIA FIGLIA LUCREZIA, MIO GENERO MALAGÒ CHE MI PAREVA UN PARIOLINO VIZIATO E INVECE...''
ANCHE I GRANDI UTENTI PUBBLICITARI SFANCULANO RENZI – “IL SUO PROGETTO DI ABOLIRE IL CANONE E ALZARE I TETTI PUBBLICITARI È DEMENZIALE, DEMAGOGICO, ELETTORALISTICO” - LORENZO SASSOLI DE BIANCHI: ”SONO STUPEFATTO DELL’ACCANIMENTO CHE RENZI HA MOSTRATO E CONTINUA A MOSTRARE NEI CONFRONTI DELLA RAI COME SE FOSSE ROBA SUA DA UTILIZZARE PER I SUOI INTERESSI POLITICI”
TOH CHE SORPRESA: SE ABBASSI LE TASSE CRESCE L’ECONOMIA! EUFORIA A WALL STREET PER LA RIFORMA FISCALE DI TRUMP (I GOVERNI EUROPEI L’HANNO CRITICATA) – LA BORSA AMERICANA VOLA: L’INDICE OLTRE QUOTA 25 MILA PUNTI: TASSI FERMI, INFLAZIONE INCHIODATA, OCCUPAZIONE IN AUMENTO
SESSISMO SENZA LIMITISMO - STUDIO LEGALE CERCA COLLABORATRICE ‘’BELLA, ELEGANTE, SINGLE, VESTITA IN TAILLEUR E CON I TACCHI A SPILLO’’ - È BUFERA SULL’ANNUNCIO, POI RIMOSSO, MESSO IN RETE DA UN AVVOCATO CASERTANO IL PROFESSIONISTA REPLICA: ‘’LA MIA ERA UNA PROVOCAZIONE DOPO IL CASO BELLOMO, MIO AMICO’’
BARCELLONA: BOTTO COUTINHO! FINE DELLA TELENOVELA: IL LIVERPOOL CEDE IL BRASILIANO AL CLUB CATALANO PER 160 MILIONI! L’EX INTER FIRMERA’ UN CONTRATTO DI 5 ANNI E VERRA’ PRESENTATO LUNEDI’
NATALE GAYO! IN QUESTE ORE SU TUTTE LE BAKEKE, APP E MAIL BRILLANO IMMAGINI D’AUGURI DAL SAPORE BLASFEMO. IN CUI I PRESEPI E LE PALLE DI NATALE DIVENTANO SIMBOLI DI UNA SESSUALITÀ PECORINA E PECORECCIA - BABBO NATALE UN SIMBOLO DI PIACERE TRASGRESSIVO, ELETTO A ICONA EROTICA DELLA GAYETUDINE