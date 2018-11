BUFFON IS BACK: “LA CHAMPIONS MI MANCAVA, IL ROSSO A MADRID FU UN TORTO” – IL SIPARIETTO CAPELLO-ANCELOTTI SU “SKY”, CON L’INTERVENTO DI ILARIA D’AMICO CHE DIFENDE IL SUO GIGI: "IL RIGORE DI INSIGNE ERA IMPARABILE, QUESTO NON LO DICE" (VIDEO) – E UN 14ENNE CHE VIVE IN ATTESA DI UN TRAPIANTO DI CUORE, GLI SCRIVE: “BUFFON, VIENI A TROVARMI IN OSPEDALE” - VIDEO

Alessio Carillo ha 14 anni e vive in attesa di un trapianto di cuore che possa ridargli una vita normale. Ricoverato da tre mesi presso il reparto di cardiochirurgia infantile dell’ospedale Monaldi, ha affidato a una lettera - veicolata sui social da un medico, Andrea Petraio - il suo sogno: quello di incontrare il suo idolo Gigi Buffon, in occasione del match di Champions tra il Napoli e il Psg.

«La mia stanza da letto, di giochi e di studio è diventata una stanza di ospedale - scrive Alessio nella sua lettera - ma per fortuna grazie all’ausilio di un cuore meccanico alberga in me la forte speranza di ritornare al più presto sulla mia amata bici e a correre dietro ad un pallone. Sono da sempre tifoso juventino e un tuo fan. Mi farebbe molto piacere incontrarti con altri due miei amici di viaggio che sono con me in ospedale. Approfittando della tua certa disponibilità promuoveremo insieme una campagna di sensibilizzazione per le donazioni».

E’ stata la serata del grande ritorno. Gianluigi Buffon contro il Napoli nella gara terminata per 1-1 al San Paolo, è rientrato in Champions League con il Psg dopo le tre giornate di squalifica subite quando era alla Juve a seguito dell’espulsione nella partita di Madrid contro il Real. «Mi mancava la Champions. Mi mancava perché pensavo di aver subito un torto a Madrid e non parlo della squalifica per le dichiarazioni nel post partita ma del cartellino rosso ricevuto, che secondo me ha dell’incredibile. Ho sofferto in silenzio e ora mi sono fatto trovare pronto» ha dichiarato l’ex portiere della Nazionale.

Nell’intervista ai microfoni di Sky Sport Buffon si è dovuto confrontare con la sua compagna, la giornalista Ilaria D’Amico.

Che senza fare domande dirette ha avuto il compito di interpretare le risposte (e lo stato d’animo) di Gigi. Una prova? Il lungo «interrogatorio» sul rigore segnato da Insigne. Con Buffon che cercava di manifestare serenità e distacco sulle domande incalzanti relativi al duello psicologico con il napoletano e con la conduttrice che alla fine dava l’interpretazione autentica: lui non ve lo dirà mai ma in realtà è arrabbiatissimo, lui quel rigore pensava di prenderlo.

(…) Il discorso è inevitabilmente tornato sull’espulsione di Madrid, che il portiere a distanza di mesi ha commentato così: “Questa competizione mi mancava tantissimo. Quel rosso rimane un torto, ho sofferto in silenzio e ho aspettato a lungo questa notte. Oggi quando mi hanno chiamato in causa ho cercato di essere pronto ed è andata abbastanza bene. Era una sfida delicata, ci giocavamo tanto e il pareggio è un risultato onesto”.

