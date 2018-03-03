Emiliano Bernardini per il Messaggero
lazio juve 0-1 benatia lucas leiva
CAPOLAVORO DYBALA - ALL'ULTIMO RESPIRO UNA MAGIA DELLA "JOYA" REGALA LA VITTORIA ALLA JUVE - ALLEGRI: "IL PARI ERA PIU' GIUSTO MA IL CALCIO E' BESTIALE..."- PROTESTE DEI LAZIALI PER UN INTERVENTO SCOMPOSTO IN AREA DI RIGORE DI BENATIA SU LUCAS LEIVA: L'ARBITRO BANTI LASCIA PROSEGUIRE SENZA RICORRERE AL VAR - DUBBI ANCHE SUL CONTATTO LEIVA-DYBALA NEL PRIMO TEMPO - RIGUARDA LA MAGIA DI DYBALA (VIDEO!)-
Emiliano Bernardini per il Messaggero
lazio juve 0-1 benatia lucas leiva
BARBARA COSTA E GLI OSCAR DEL #METOO: ''LE FEMMINISTE NON NE HANNO MAI ABBASTANZA DI ESSERE PRESE PER IL CULO. LE ATTRICI PENSANO SOLO A CACCIARE DAL ''MOVIMENTO'' LE COLLEGHE STRONZE CHE ALLE PREMIAZIONI NON SI SONO VESTITE DI NERO, O A INTERVISTARSI TRA LORO, O AD ATTACCARE CHI E' Più SEXY DI LORO - CHIEDO ALLE LETTRICI DI DAGOSPIA: MA DA QUANDO È SCOPPIATO IL CASO WEINSTEIN E TUTTE QUESTE EROINE SI SONO MESSE A LIBERARCI, VOI COME VI SENTITE: PIÙ LIBERE, COME PRIMA, O CON UNA SACROSANTA VOGLIA DI MANDARLE TUTTE AFFANCULO?''
COME CAZZO TI VESTI? IL LOOK DEI CANDIDATI NELL'URNA. LA MELONI FA LA BIONDA BOCCOLONA; IL CAV IL FINTO GIOVANE; SALVINI CAMBIA CAMICIA; RENZI INVECCHIATO (E CON I PANTALONI SALTAFOSSO) – SALVINI TOLTA LA FELPA TENTA LA GIACCA DEL GOVERNO - DI MAIO: INAMIDATO. PREGASI CAMBIARE SARTO
DAZI AMARI, MA SOLO SE LI METTE TRUMP - NEGLI ULTIMI 4 ANNI OBAMA HA INTRODOTTO 300 MISURE PROTEZIONISTICHE. E LA GERMANIA INDIGNATA PER LA MOSSA SULL'ACCIAIO E L'ALLUMINIO? 185 - L'EUROPA PROMETTE RITORSIONI SUL WHISKY, LE MOTO HARLEY DAVIDSON E I JEANS
FLASH! - NON MI TOCCARE! – TRUMP E LA FIRST LADY STAVANO SCENDENDO DALLAIR FORCE ONE PER PARTECIPARE AL FUNERALE DI BILLY GRAHAM, IL PIÙ FAMOSO E INFLUENTE PREDICATORE BATTISTA AMERICANO, QUANDO, ANCORA UNA VOLTA, MELANIA HA RIFIUTATO LA MANO DEL MARITO (QUANTO LE RODE?)
DZEKO SPACCANAPOLI! COLPACCIO ROMA, SARRI SI RITROVA LA JUVE A MENO UNO (CON UNA GARA IN MENO) – PARTITA BELLISSIMA AL SAN PAOLO: APRE INSIGNE, POI DILAGANO I GIALLOROSSI - IN GOL UNDER, DZEKO (DOPPIETTA) E PEROTTI – ALISSON PARA TUTTO - NEL RECUPERO A SEGNO MERTENS – SARRI: "LA CORSA SCUDETTO? LA JUVE E' DI UN ALTRO PIANETA". E SUI BIANCONERI CHE GIOCANO PRIMA RIBADISCE...- VIDEO
CAFONALINO - ALLA CONVENTION "THE ART OF THE INK" A ROMA ARRIVANO 150 TRA LE PIÙ APPREZZATE TATUATRICI - GETTONATISSIMA IRENE GIPSY DA MONTEROTONDO: PER UN SUO TATUAGGIO C’È UNA LISTA DI ATTESA DI SEI MESI PER UN COSTO CHE VA DAI 500 AI 700 EURO - “MI ISPIRA CARTIER-BRESSON COSÌ TATUO IN BIANCO E NERO”