CAPOLAVORO DYBALA - ALL'ULTIMO RESPIRO UNA MAGIA DELLA "JOYA" REGALA LA VITTORIA ALLA JUVE - ALLEGRI: "IL PARI ERA PIU' GIUSTO MA IL CALCIO E' BESTIALE..."- PROTESTE DEI LAZIALI PER UN INTERVENTO SCOMPOSTO IN AREA DI RIGORE DI BENATIA SU LUCAS LEIVA: L'ARBITRO BANTI LASCIA PROSEGUIRE SENZA RICORRERE AL VAR - DUBBI ANCHE SUL CONTATTO LEIVA-DYBALA NEL PRIMO TEMPO - RIGUARDA LA MAGIA DI DYBALA (VIDEO!)

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Emiliano Bernardini per il Messaggero

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Il recupero, stavolta, sorride alla Juventus. Vendicato il ko di Supercoppa proprio all’ultimo tuffo. Dybala ritorna marziano e con una giocata delle sue manda ko una Lazio stoica. Finta su Luiz Felipe, resiste spalla a spalla con Parolo e da terra disegna un arcobaleno che fa tornare il cielo tricolore. Mani lungo i fianchi per i biancocelesti che fino a quel momento non avevano sbagliato niente. Partita tutta corsa quella dei ragazzi di Inzaghi nonostante i 120 minuti giocati mercoledì in coppa Italia contro il Milan. Ai punti avrebbe addirittura meritato la Lazio che crea di più e mette paura a Buffon e compagni in più di una occasione. La differenza però la fanno i fenomeni.

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GRANDE RAMMARICO Inzaghi temeva un crollo dei suoi che invece hanno resistito alla grande contro una Juve attendista e con la testa alla sfida di mercoledì contro il Tottenham. Una gara che vale una stagione. Comprensibile dunque l’atteggiamento. Anche se poi ci si aspettava di più da una squadra che si sta giocando lo scudetto contro il Napoli. Scuote la testa Simone che in qualche modo aveva intuito il pericolo sulla palla persa da Lukaku che ha dato il via all’azione. Unica sbavatura dei suoi che hanno difeso alla grande e giocato un’ottima gara. Resta il rammarico per un punto d’oro scivolato via proprio nel recupero.

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