CARESSA MEJO DI ROBESPIERRE: “GLI ARBITRI CHE NON USANO IL VAR ANDREBBERO SPORTIVAMENTE DECAPITATI!'' – IL TELECRONISTA DI SKY SPORT SENZA FRENI: "IL VAR SBAGLIA PERCHÈ CI SONO DIRETTORI DI GARA PRESUNTUOSI CHE PENSANO DI ESSERE FIGHI SENZA USARLO"

CARESSA

Da www.spazionapoli.it

Fabio Caressa è intervenuto su Sky Sport per parlare della questione VAR e del mercato azzurro. Queste le dichiarazioni:

“I presidenti parlano di ‘palazzo’. A questo punto non ci vuole il Var, ci vogliono San Gennaro e San Francesco. Se mettiamo in dubbio che ci sia la malafede non è il Var il problema. Che poi gli stessi presidente lo chiamano ‘palazzo’, ma il palazzo è la Lega, quindi sono loro. Il Var sbaglia perchè ci sono arbitri presuntuosi che pensano di essere fighi senza usarlo. Andrebbero decapitati, o accetti il Var o non arbitri più“.

var

Sul mercato azzurro: “Deulofeu non è abbastanza disciplinato per il gioco di Sarri, ci vorrebbero tre mesi per adattarlo agli schemi. Però è sicuramente un giocatore importante. Al Napoli serve una punta centrale, non un esterno, da 10-15 gol. Inglese è forte di testa ma non fa molti gol. Serve uno che ne garantisce 8-9, e non è facile trovarlo. Sono convinto che De Laurentiis sia pronto ad investire, se spendi 10-15 milioni e ti garantisce il salto di qualità allora avrebbe molto senso”.

VAR CARESSA