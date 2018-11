CECCHERINI CONQUISTA LAURENE POWELL JOBS - DOPO TIM COOK, ANCHE LA VEDOVA DI STEVE JOBS VA A FIRENZE E FA UN PUBBLICO ENDORSEMENT PER CECCHERINI: "HO PROPOSTO AD ANDREA DI PORTARE L'OSSERVATORIO E IL QUOTIDIANO IN CLASSE NEGLI USA" - VIDEO

powell_jobs from Federica on Vimeo.

da sx. andrea ceccherini presidente osservatorio permanente giovani editori e laurene powell jobs fondatrice e presidente emerson collective

Ilaria Ulivelli per la Nazione

LEI con la sua fondazione Emerson Collective, negli Usa, vuol contribuire alla giustizia sociale, fornendo anche a chi non ha i mezzi la possibilità di studiare, di inserirsi nel mondo del lavoro, di tentare la scalata dei gradini ripidi che compongono la stratificazione sociale. Lui, in Italia, con i progetti della sua organizzazione, l'Osservatorio permanente Giovani-Editori, investe sulle generazioni in formazione per fornire ai ragazzi gli strumenti che favoriscano il loro cammino di crescita individuale e di educazione civile rendendoli cittadini consapevoli con una testa pensante e autonoma.

da sx russllyn ali ceo xq project, laurene powell jobs fondatrice e presidente emerson collective e andrea ceccherini presidente osservatorio permanente giovani editori

DUE MONDI corrispondenti che dialogano fra loro, quelli di Laurene Powell Jobs e Andrea Ceccherini, che hanno reso fatale l'incontro fra i due. Se Ceccherini ha intercettato l'interesse della filantropa a stellestrisce, invitandola ad aprire la diciannovesima edizione Andrea Ceccherini al teatro Odeon con Laurene Powell Jobs del progetto de Il Quotidiano in classe, giovedì scorso al teatro Odeon, lei ha partecipato con entusiasmo sino a convincersi di voler importare negli Stati Uniti la formula vincente dell'Osservatorio, in un reciproco scambio: Il Quotidiano in Classe negli Usa e il suo progetto Xq Project in Italia.

studenti in sala

«Gli studenti americani hanno bisogno di un progetto come questo ha detto sul palco la vedova di Steve Jobs, il visionario fondatore di Apple Cre- do che potremmo fare uno scambio, esportare il nostro progetto educativo e scolastico in Italia e importare Il Quotidiano in classe negli Stati Uniti per aiutare gli studenti ad avere una mente critica e capire e separare i fatti dalle falce news». Un sollecito importante, per l'Osservatorio. Giunto ancora una volta dall'ambiente degli headquarters della Silicon Valley un anno dopo l'endorsement ricevuto dall'erede dell'impero Apple, Tim Cook, anche lui poi entrato nel board dell'Osservatorio convinto di fare il bene degli studenti Usa importando l'esperienza di Ceccherini.

laurene powell jobs 11

POWELL JOBS è rimasta meno di 24 ore a Firenze, riuscendo a condensare esperienze a fianco di Andrea Ceccherini. E' riuscita a visitare il Museo del Duomo, a salire sulla Cupola, ad ammirare i capolavori agli Uffizi, oltre a intessere preziose relazioni professionali nella cena privatissima all'Enoteca Pinchiorri, alla quale giovedì sera hanno preso parte anche l'Editore di Poligrafici Editoriale spa Andrea Riffeser Monti, presidente della Federazione italiana degli editori di gionali (Fieg), Andrea Bocelli, gli stakeholder dell'Osservatorio e i rappresentanti dei massimi vertici del Sole 24 Ore e di Rcs.

lauren powell jobs 24 ceccherini laurene powell jobs 61 domanda ragazzo andrea ceccherini lauren powell jobs maria latella

andrea ceccherini laurene powell jobs 12 andrea ceccherini lauren powell jobs 11 andrea ceccherini e laurene powell jobs 4 andrea ceccherini e lauren powell jobs 2 laurene powell jobs maria latella ceccherini laurene powell jobs 1 ceccherini laurene powell jobs 24 da sx laurene powell jobs fondatrice e presidente emerson collective e andrea ceccherini presidente osservatorio permanente giovani editori