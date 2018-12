CHE CE FREGA DEL SASSUOLO, NOI C’ABBIAMO MELISSA GOL – LA SATTA, SPOSATA DA 2 ANNI COL NEROVERDE BOATENG, DA CHIAMBRETTI RIVELA: “ALLO STADIO MOLTI SI GIRANO A GUARDARE ME, INVECE CHE LA PARTITA” – LA STOCCATA ALL'EX INTERRANTE: "POVERA ME. ERO UNA BAMBINA…"- E SU VIERI DICE: "E' STATA UNA RELAZIONE PIÙ COSCIENTE. NON CI SENTIAMO PIÙ, MA SONO CONTENTA CHE È DIVENTATO PAPÀ" - VIDEO

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/cr4larepubblicadelledonne/melissa-satta_F309377101006C19

Da www.today.it

Felicemente sposata da due anni con Kevin Boateng, al quale è legata dal 2011, e mamma di Maddox (4 anni), Melissa Satta non chiede di meglio alla vita. La showgirl è apparsa raggiante mercoledì a "La repubblica delle donne" e non si è sottratta alle domande di Piero Chiambretti, anche se qualcuna l'ha messa in imbarazzo.

A crearle un po' di disagio è stato soprattutto il suo passato sentimentale ripescato dal conduttore. Davanti alle immagini del suo ex fidanzato Daniele Interrante, con cui ha avuto una relazione di tre anni, finita nel 2006, Melissa Satta è saltata dalla sedia: "Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni".

"Anch'io ancora oggi mi chiedo perché" ha risposto ironica a Chiambretti, prima di lasciarsi sfuggire un'altra battutina: "Ero io l'uomo in quella foto". Diverso, invece, il ricordo di Bobo Vieri: "E' stata una relazione più cosciente. Non ci sentiamo più, ma sono contenta che è diventato papà".

Da www.tgcom24.it

Allo stadio di Reggio Emilia, quando gioca il Sassuolo, la tribuna sembra andare in visibilio per le wags nostrane. A quanto pare Melissa Satta, o lady Boateng, e Federica Nargi, moglie del calciatore Matri, hanno ripopolato lo stadio facendo impennare gli abbonamenti. Ma sarà vero che il merito è della loro bellezza? “Mi è capitato di notare che molti si girassero a guardare me, invece che la partita”, ha commentato la Satta in onda su Rete 4 a “CR4 - La Repubblica delle Donne”, dopo essere stata punzecchiata da Chiambretti.

L’ex velina ha raccontato la nuova vita da moglie e mamma al seguito del marito calciatore. La Satta ha anche parlato dei suoi amori precedenti – quello con l’ex tronista Daniele Interrante e quello con Bobo Vieri – ricordandoli con “estrema serenità”.

