CHE CHAMPIONS SAREBBE SENZA MONTELLA? CAPOLAVORO SIVIGLIA, NAUFRAGIO MOURINHO – LA DOPPIETTA DI BEN YEDDER STENDE LO UNITED, LO "SPECIAL ONE", CHE INIZIALMENTE HA TENUTO IN PANCA POGBA: "NIENTE DRAMMI" – MA DE BOER LO SFOTTE: "HA SPESO UN MILIARDO DI STERLINE PER FAR GIOCARE COSI’ LE SUE SQUADRE…" - VIDEO

montella meme

Giulia Zonca per la Stampa

Montella ha prima detto che Mourinho sa entrare nella testa dei giocatori e poi si è intrufolato nella sua. Un gioco psicologico che lo porta ai quarti di Champions e non era mai successo nella storia del Siviglia. Ma il risultato va persino oltre la qualificazione unica.

Il Siviglia passa a Old Trafford, 2-1: doppietta di Ben Yedder e già questo basterebbe a definire la sorpresa del successo, ma l' impresa arriva dopo che l' allenatore italiano ha retto disastri e disfatte. Arriva quando proprio nessuno se lo aspettava.

ben yedder

Montella ha lasciato il Milan in silenzio e ha trovato il Siviglia nel caos. Una squadra persa, orfana di Monchi, il direttore sportivo che l' ha costruita e cresciuta, orfana di una guida tecnica dopo cambi e sfortune, soprattutto priva di fiducia. E Montella si è tenuto quel che ha trovato.

Di solito gli allenatori arrivano e spingono il tasto della rivoluzione per rivitalizzare l' ambiente, solo che spesso è una tattica a breve termine e lui non l' ha usata. Ha aspettato. E perso parecchio. L' ultima sconfitta in Liga lo ha in pratica tolto dalla corsa per la prossima Champions, ma tutta questa fatica gli è valsa l' attenzione dei suoi che lo hanno identificato come leader.

de gea

La squadra non è rinata, spesso traballa, ma ha un carattere e lo ha messo in campo in Inghilterra contro un Manchester naufragato davanti alle smorfie di Mou. Con Pogba partito in panchina.

Il Siviglia non ha fatto che crederci, per tutto il tempo, e lo provano i 21 tiri in porta, negli ultimi sette anni nessuno aveva insistito tanto a casa loro e non è pura statistica è un atteggiamento forgiato da Montella. Ha motivato il gruppo e la strategia funziona pure con gli uomini che non ha scelto.

Yedder non è certo il suo punto di riferimento: non era titolare, è entrato a 20 minuti dalla fine, ha segnato subito e poi raddoppiato. Montella non gli è entrato nella testa, ma ha portato il Siviglia ai quarti.

united siviglia

Un pezzo di storia dentro uno stadio quasi impossibile. Somiglia molto a una miracolo.

montella mourinho montella meme lukaku