4 ott 2018 08:43

CHE COSA E' SUCCESSO A NABY KEITA? MALORE IN CAMPO PER IL MEDIANO DEL LIVERPOOL CHE HA TRASCORSO LA NOTTE IN OSPEDALE. I PRIMI ESAMI PARE CHE ABBIANO SCONGIURATO PROBLEMI AL CUORE – KLOPP: "NON SO COSA ABBIA..."