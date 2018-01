CHE S-VENTURA - L’EX CT TORNA A PARLARE DOPO LA DISFATTA MONDIALE: "L’ITALIA? QUALCOSA PIU’ GRANDE DI ME. HO PAGATO IN MODO VIOLENTO. NELLO SPORT NON PERDE MAI UNA PERSONA SOLA, UN GIORNO SARA' TUTTO PIU’ CHIARO" – "IL MIO LAVORO DI ALLENATORE COMINCIA ADESSO. NON ESISTONO SOLO I RISULTATI" (BEH, FINO A UN CERTO PUNTO…)

Sono passati 78 giorni, ma la ferita è ancora aperta e brucia ancora: l’Italia, dopo 60 anni, non parteciperà ai Mondiali. Niente Russia 2018, quindi, per gli azzurri e per l’ex commissario tecnico Gian Piero Ventura, che intanto si è rivisto in Piemonte per ricevere un premio; il quotidiano La Repubblica riporta le parole rilasciate dal 70enne allenatore di Genova a margine dell’evento:

“Sono reduce da qualcosa che era più grande di me e ho pagato in modo violento. Adesso ho una voglia feroce di ripartire dopo trentacinque anni di lavoro e risultati, alle mie società ho fatto anche guadagnare un sacco di soldi. Mio padre mi ha insegnato che non si molla mai e tre mesi non possono cancellare trentacinque anni.

Con la Nazionale eravamo imbattuti, primi in classifica, dopo la Spagna è precipitato tutto, però il resto, se permettete, rimane. Ora devo e voglio dare risposte e da qui ricomincio, senza certezze, ma con qualche presunzione. Nello sport non perde mai una persona soltanto: un giorno, per quanto mi riguarda, tutto sarà chiaro e si capirà meglio. Non mi piace il passato anche se a volte ti cattura, io vivo di futuro e il mio lavoro di allenatore comincia adesso. Grazie per avermi ricordato che non esistono solo i risultati”.

