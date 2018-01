CHE SVARIONE! IL MILAN VINCE ANCORA MA LA LAZIO E' FURIOSA PER IL GOL DI BRACCIO DI CUTRONE NON RAVVISATO DAL VAR - DOPO IL PARI DI MARUSIC, A SEGNO BONAVENTURA CHE REGALA LA 3° VITTORIA CONSECUTIVA AI ROSSONERI - INZAGHI A "SKY": "PRIMO GOL DA ANNULLARE. INAMMISSIBILE UN ERRORE DEL GENERE" - GATTUSO A ILARIA D'AMICO: "I 40 ANNI DI BUFFON? DAI A GIGI UN BACIO CON LA LINGUA DA PARTE MIA" - VIDEO

Il Milan parte subito aggressivo, con Suso che ci prova dalla distanza senza però trovare lo specchio della porta. Çalhanoglu è più pericoloso, ma il suo destro viene respinto da un attento Strakosha. Al 15’ arriva il meritato vantaggio dei rossoneri con Cutrone che supera il portiere della Lazio sulla punizione battuta perfettamente da Çalhanoglu, anche se il replay - non ravvisato dal VAR - evidenzia il tocco di braccio dello stesso Cutrone. Alla Lazio basta poco però per andare in gol, e 5 minuti più tardi arriva il pareggio: apertura di Lucas Leiva per Marusic che si accentra sul sinistro e prende in controtempo Donnarumma. La Lazio sfiora anche il vantaggio con Luis Albertoche coglie la traversa, ma al 44’ il Milan va sul 2-1 grazie al colpo di testa di Bonaventura su assist di Calabria.

Ritmi non altissimi nella ripresa; la prima occasione parte dei piedi di Bastos che ci prova dalla distanza non trovando però la porta di Donnarumma. Ci prova anche Milinkovic-Savic dopo lo scarico di Felipe Anderson, ma Romagnoli riesce a respingere, poco dopo è ancora il serbo a volare di testa ma para Donnarumma. La Lazio gioca meglio nella ripresa, ma il pareggio sembra non arrivare con l’ennesimo errore al tiro, questa volta di Felipe Anderson. A mancare il pareggio è poi Lulic all’85’ che sbaglia a porta vuota sul cross di Felipe Anderson, con Donnarumma che si salva. L’ultima occasione è per Parolo che manda però sull’esterno della rete al 94’.

