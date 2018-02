CHEICK KEITA, MA CHI TI DATO LA PATENTE? IL CALCIATORE DEL BOLOGNA INVESTE UNA RAGAZZINA. SCAPPA A FORTE VELOCITA' E POI TORNA SUL POSTO - IL TERZINO HA URTATO CON LA SUA MERCEDES UNA DODICENNE ORA RICOVERATA IN CONDIZIONI NON GRAVI ALL’OSPEDALE MAGGIORE

Da bologna.repubblica.it

Il giocatore del Bologna Cheick Keita ha investito una ragazzina di 12 anni con la sua auto, è scappato poi è tornato indietro sul luogo dell'incidente un quarto d'ora. E' quanto risulta dalla ricostruzione fatta dall'emittente locale èTv . La Mercedes nera del terzino rossoblù ha investito la bambina in via Emilia Ponente, sul ponte che scavalca la ferrovia, poi ha urtato anche un furgone. Subito dopo il ventiduenne giocatore del Mali, nato a Parigi, si è allontanato a forte velocità, per poi tornare sul posto.

Nel frattempo la descrizione della Mercedes, visibilmente danneggiata, era già stata diramata dalle forze dell'ordine. Diversi erano i testimoni ad aver assistito all'incidente avvenuto verso le 14. La ragazza di origine moldava stava probabilmente attraversando in un punto dove non ci sono le strisce perdonali. E' stata ricoverata non grave all'Ospedale Maggiore.

