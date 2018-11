CHI SARA’ L’ANTI-JUVE? – SCONCERTI: "INSIGNE CENTRAVANTI È LA MIGLIOR INVENZIONE DEL CAMPIONATO. L'INTER OGGI HA TROVATO CONTINUITÀ. SONO CRESCIUTI BROZOVIC E VECINO, MA È TUTTA LA SQUADRA A ESSERSI EQUILIBRATA – IL MILAN AGGIUNGE UN MATTONE VERO A UNA CLASSIFICA DI MATTONI BUONI – IL TORO HA PERSO SOLO 2 PARTITE. PUO’ ESSERE LA VERA SORPRESA DIETRO LE MIGLIORI – E SULLA SUPERLEGA…" - VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

Il risultato più importante è quello del Torino a Genova, per qualità dell' avversario e importanza di classifica. Il Torino è al sesto risultato consecutivo, ha perso solo due partite, quanto Inter, Napoli e Milan. Non è da scudetto, ma sta ritrovando Belotti e ha un allenatore ottimo anche se vede il mondo da una parte sola, la sua. Può essere la vera sorpresa dietro le migliori, che nel frattempo vincono tutte come previsto.

Milan compreso. Un risultato fondamentale che forse per la prima volta aggiunge mattoni veri a una classifica già di mattoni buoni. Tutto questo in fondo a una partita confusa, ma di grande insistenza e resistenza, fino all' epilogo improvviso. Che il nostro calcio stia migliorando lo si vede anche dalle piccole difficoltà che incontra la Juve contro squadre di altra fascia. Molti le fanno gol e la mettono in qualche difficoltà. Il Cagliari è squadra molto organizzata e ci sta, ma è successo praticamente contro chiunque.

Succedeva anche un anno fa ma allora la Juve giocava meno bene di adesso. Forse è proprio questo nuovo bisogno di piacersi che rende più vulnerabile la squadra. Allegri ha ragione a lamentarsene, ma i grandi giocatori giudicano il risultato e il proprio spettacolo, non se hai vinto subendo un gol. Quello non entra nella storia.

Ronaldo non ha segnato stavolta. È curioso notare che il Napoli ha addirittura due giocatori che hanno fatto i suoi stessi gol, Insigne e Mertens, senza quasi che qualcuno se ne accorga. Direi anzi che Insigne centravanti è la miglior invenzione del campionato. Si allarga l' Inter, di cui si sente dire che si è completata e che Spalletti ha trovato la soluzione. È certamente vero, ma non è successo adesso. Un anno fa l' Inter aveva 4 punti in più ed era davanti alla Juve. Ci rimase fino alla diciassettesima partita. L' Inter oggi ha trovato continuità. È cresciuto Brozovic, è cresciuto tanto anche Vecino, ma è tutta la squadra a essersi equilibrata. I risultati sono evidenti: un anno fa segnava solo Icardi, 11 reti su 20.

Oggi Icardi è sempre il primo ma con 6 reti su 21. Segna la squadra, cioè gioca da squadra. Tutto questo però sparirà come lacrime nella pioggia se arriverà la Superlega. Ognuno può fare quello che vuole del proprio business, ma quando riguarda molti, quel che accadrà deve poter essere chiaro prima che inizino le conseguenze.

Mi aspetto dunque che il neo presidente federale chieda e ottenga subito risposte ufficiali dalla stessa Juventus.

