Sono di Paola Ferrari gli occhi più sexy della tv secondo un curioso sondaggio web a cui hanno votato 758 uomini, scegliendo fra oltre 50 nomi. La top cinque vede in testa la storica giornalista e conduttrice di Magazine Champions League, la trasmissione campione d’ascolti del mercoledì di Coppa in onda su Rai 1. La presentatrice di Rai Sport, nota per i suoi successi anche con storici programmi sportivi della televisione pubblica come 90° Minuto e La Domenica Sportiva, vince con il 17% delle preferenze grazie ai suoi grandi occhi azzurro cielo che non perdono il fascino col passare del tempo.

Al secondo posto un’altra veterana sempre molto apprezzata dal pubblico maschile, Federica Panicucci (16%), saldamente alla guida di Mattino 5 su Canale 5: i suoi occhi castano scuro e il suo sguardo da cerbiatta incantano il pubblico ogni mattina. Ultimo gradino del podio per Ilary Blasi (14%), al timone del Grande Fratello Vip: occhi di gatto e sguardo languido le hanno permesso di conquistare non solo il “Pupone” nazionale ma anche i telespettatori di Mediaset prima come “letterina” poi come conduttrice tv.

Quarta Michelle Hunziker (12%): gli occhi quasi a mandorla color nocciola della bellissima showgirl svizzera comunicano prima ancora delle parole, strappando sorrisi a uomini, donne e bambini. Quinta piazza per Miriam Leone (10,5%): l’apprezzata e sensuale attrice possiede due occhi verde acqua che bucano lo schermo e che le hanno permesso di vincere la fascia di Miss Italia nel 2008. Sesta posizione per Eleonora Daniele (9%): i suoi grandi occhi verdi espressivi e il suo sguardo intenso e deciso accompagnano da anni gli italiani che non si perdono una puntata di Storie Vere su Rai 1 dal lunedì al venerdì. Settima Silvia Toffanin (7%): con i suoi occhi castano scuro intenso e lo sguardo dolce fa emozionare sia gli ospiti vip sia il pubblico durante Verissimo, il suo imbattibile contenitore del sabato pomeriggio targato Canale 5.

Ottava Caterina Balivo (5%): occhi neri e vivaci caratterizzano le origini e la grinta della conduttrice partenopea, regina della fascia pomeridiana settimanale con il suo Vieni da me su Rai 2. Penultima in questa speciale top ten Alessandra Viero (3,5%): occhi azzurri cristallini, quasi nordici, che catturano spettatori e consensi durante il seguitissimo Quarto Grado il venerdì sera su Rete 4. Chiude Ilaria D’Amico (2%), grazie ai suoi occhi scuri, vispi e attenti con cui tiene incollati allo schermo da anni gli appassionati del pallone e non.

Il sondaggio ha poi indagato quali siano le preferenze degli uomini sugli sguardi delle donne. La maggioranza dei votanti ha indicato di preferire uno “sguardo sorridente” (28%), perché gli occhi sono lo specchio dell’anima e quelli che sorridono indicano una personalità allegra e socievole. Lo “sguardo da cerbiatto” si guadagna la seconda posizione grazie al 25% delle risposte, soprattutto per la sensazione di dolcezza che suscita in chi ci entra a contatto. Terza piazza per lo “sguardo languido” (20%), in quanto gli occhi hanno un ruolo fondamentale nella seduzione. Segue al quarto posto, con il 15% dei voti, lo “sguardo penetrante”, in grado di suscitare sicurezza e dare l’impressione di una personalità decisa. Quinto e ultimo posto per lo “sguardo rassicurante” (12%), in grado di mettere a proprio agio l’interlocutore ed esprimere un senso di familiarità.

Entrando più nel dettaglio sulla forma e sui colori, la stragrande maggioranza degli intervistati (44%) ha affermato di preferire gli “occhi dal taglio tipicamente mediterraneo”, quindi occhi scuri abbinati a ciglia marcate e capigliatura bruna o castana. Secondo gradino del podio, col 28% dei voti, per gli “occhi caratterizzanti le popolazioni nordiche”, quindi dalle tonalità azzurre e verdi chiare. Con il 14% delle preferenze, si guadagnano la terza posizione - un po’ a sorpresa - gli “occhi meticci”, ovvero il frutto di incroci tra popolazioni occidentali, asiatiche e sudamericane che danno vita a particolari occhi affusolati sempre più comuni. Quarto posto (10%) per gli “occhi a mandorla”, tipici dei paesi orientali e dal fascino esotico. Solo il 4%, invece, ha espresso il proprio favore nei confronti degli occhi estremamente chiari, i cosiddetti “occhi di ghiaccio”, relegandoli in quinta posizione.

