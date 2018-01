LO CHIAMAVANO "BOCA" DI ROSA! SCANDALO HOT IN ARGENTINA: I DUE COLOMBIANI DEL BOCA JUNIORS CARDONA E BARRIOS ACCUSATI DA DUE BALLERINE DI PERCOSSE, MINACCE E ABUSI DOPO UN FESTINO - INCHIODATI DA REGISTRAZIONI AUDIO, IL CLUB PENSA ALLA RESCISSIONE

Adriano Seu per gazzetta.it

Nei giorni del ritorno di Tevez il mondo Boca si ritrova improvvisamente travolto da uno scandalo a sfondo sessuale che catalizza l’attenzione di tutti i media argentini. Colpa di una denuncia penale nei confronti di Edwin Cardona e Wilmar Barrios, accusati da due ragazze dopo una notte hot a base di alcol ed eccessi, a quanto pare degenerata in molestie, minacce e aggressioni.

Pesanti le accuse nei confronti dei due centrocampisti colombiani, punti fermi dell’undici xeneize che ha dominato la prima parte di campionato e da tempo nel giro della nazionale guidata da Pekerman. Dopo lo scandalo esploso l’altro ieri e i dettagli emersi nelle ultime ore, la dirigenza del Boca ha deciso di non far partire i giocatori con il resto della squadra per le tradizionali amichevoli estive e starebbe meditando di rescindere i loro contratti.

LA VICENDA — Secondo la denuncia sporta martedì sera sarebbe accaduto tutto nella notte tra domenica e lunedì, quando Cardona e Barrios hanno organizzato un festino in un lussuoso appartamento di Puerto Madero, quartiere nobile di Buenos Aires. Con l’aiuto di un connazionale, i due avrebbero invitato due ballerine dalle quali, dopo diverse ore ad assumere alcolici, avrebbero preteso spettacoli hot e prestazioni sessuali. Pare che, di fronte al rifiuto delle due ragazze e al tentativo di entrambe di lasciare l’appartamento, i due giocatori si siano lasciati andare a minacce e comportamenti violenti. Secondo la testimonianza delle ragazze, Barrios le avrebbe minacciate con un coltello prima di schiaffeggiarle, mantenendole rinchiuse nell’appartamento fino al sorgere dell’alba.

GUAI IN VISTA — Entrambi i giocatori hanno inizialmente negato l’accaduto, sostenendo di non aver mai preso parte ad alcun festino e di non conoscere le ragazze in questione. A complicare la posizione dei due colombiani sono state però alcune registrazioni, puntualmente divulgate da siti e quotidiani, in cui emerge il tentativo di entrambi di coprire il possibile scandalo attraverso il pagamento di una somma in denaro.

Diverse prove audio fornite dall’avvocato Juan Cerolini, legale delle due ragazze, evidenziano i tentativi di mettere a tacere la vicenda da parte dei due giocatori, che hanno ripetutamente offerto denaro “per fare in modo che lo scandalo non esploda. Possiamo sistemare tutto, chiediamo scusa e siamo disposti a sistemare la cosa con denaro”, si ascolta chiaramente in una delle varie conversazioni divulgate nelle ultime ore.

LICENZIAMENTO IN VISTA — La dirigenza del Boca, con in testa il presidente Angelici, ha inizialmente difeso i giocatori, salvo prenderne le distanze dopo la diffusione degli audio incriminati. Lo scandalo ha assunto dimensioni tali che il tecnico Barros Schelotto ha deciso di lasciare a casa Cardona e Barrios insieme ad altri due giocatori (Fabra e Roffo), a quanto pare anch’essi presenti al festino e citati in qualità di testimoni. “La loro posizione è molto complicata e dovranno difendersi dall’accusa di percosse, minacce e abusi, con l’aggravante della privazione della libertà”, ha dichiarato l’avvocato Cerolini. Nel frattempo, la dirigenza xeneize sta meditando se rescindere nelle prossime ore il contratto di Cardona e Barrios.