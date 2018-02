COME MAI NESSUNO OSA PENSIONARE BUFFON? - ANDREA AGNELLI CONGEDO’ IL 37ENNE DEL PIERO COSTRINGENDOLO A EMIGRARE IN AUSTRALIA - MAX ALLEGRI, ALL’EPOCA AL MILAN, SPINSE IL 38ENNE PIPPO INZAGHI AD APPENDERE GLI SCARPINI - ORA CHE FARANNO CON IL PORTIERE 40ENNE CHE VUOLE PROSEGUIRE LA CARRIERA, NONOSTANTE GLI SVARIONI (VEDI QUELLI CONTRO IL TOTTENHAM)?

Estratto dell’articolo di Paolo Ziliani per il “Fatto quotidiano”

Quando Andrea Agnelli, nel bel mezzo dell' assemblea degli azionisti-Juve del 19 ottobre 2011, con un vero e proprio coup de theatre mise di fatto alla porta Alessandro Del Piero "grande uomo e grande capitano" […] Pinturicchio non aveva ancora compiuto 37 anni.

[…] A Torino, sponda bianconera, Del Piero era un po' l' equivalente di Totti a Roma, sponda giallorossa: i tifosi volevano sempre vederlo in campo e i mugugni e le discussioni erano sempre all' ordine del giorno anche se tu, allenatore, riuscivi nell' impresa di vincere lo scudetto strappandolo al Milan di Ibra e Robinho, Nesta e Tiago Silva.

A proposito, proprio in quell' ultimo grande Milan giocava ancora, a 38 anni, Pippo Inzaghi: anche se "giocare" era una parola grossa perché la verità è che l'allenatore, Max Allegri, vedeva Inzaghi come il fumo negli occhi e non lo schierava mai; […]

E insomma, ricapitolando: c'erano due immensi giocatori che proprio non volevano saperne di ritirarsi, uno di 37 anni (Del Piero), uno di 38 (Inzaghi); e c'erano un presidente (Agnelli) e un allenatore (Allegri) che usando le maniere brusche li obbligarono, in pratica, a togliere il disturbo. Del Piero emigrando in Australia, Inzaghi mettendosi ad allenare gli allievi del Milan.

Domanda: vi dice niente il particolare? Quello della strana coppia A&A (Agnelli e Allegri) che dopo aver costretto, sotto tetti diversi, due campioni amatissimi come Del Piero e Inzaghi a farsi da parte si ritrovano oggi sotto lo stesso tetto col problema della leggenda vivente Gigi Buffon che a 40 anni e un mese, dopo aver pianto calde lacrime in tv annunciando il suo ritiro, non pare più dell'avviso […] E allora: come finirà la storia di Buffon che insegue il sogno della sua prima Champions in realtà pregiudicandolo già a febbraio? […]

