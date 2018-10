CONDOMINIO JUVENTUS (E COLOMBARI FOR PRESIDENT) – ZILIANI: ECCO IL PIANO DEL SUBCOMMISSARIO FIGC COSTACURTA PER FARE ELEGGERE PRESIDENTE DEL CALCIO FEMMINILE SUA MOGLIE MARTINA COLOMBARI - TUTTO IN FAMIGLIA, ANCHE IL SUMMIT PER DECIDERE LA NOMINATION FATTA CON MICHELE UVA, DIFENSORE DI AGNELLI NEL CASO JUVE-NDRANGHETA, E BRAGHIN, RESPONSABILE GIOVANI E DONNE ALLA JUVENTUS - I PIEDI IN DUE SCARPE, FIGC E SKY, DIMENTICANDO IL MILAN….

Paolo Ziliani per “il Fatto Quotidiano”

"Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore", cantava De Gregori a Nino che aveva paura di sbagliare un calcio di rigore. E chissà, forse non è da particolari come questo, l' idea di eleggere Martina Colombari, 43 anni, ex Miss Italia 1991, presidente del calcio femminile, che si giudica un movimento come quello del pallone italico. E però, i particolari cominciano a essere tanti; così tanti da diventare indizi, per non dire prove. Tessere di un puzzle che va sempre più chiaramente componendosi anche se tutti fingono di non vedere: il puzzle del "Condominio Juventus".

Domanda: sapete come il calcio italiano, quello che negli ultimi anni ha allungato i suoi tentacoli piazzando Andrea Agnelli, presidente Juve, a capo dell' Eca (la confraternita dei grandi club europei), Evelina Christillin, pupilla della Real Casa, nel Consiglio Fifa, Michele Uva, direttore generale Figc nonché strenuo difensore di Agnelli nell' inchiesta Juve-'ndrangheta, vice presidente Uefa e Roberto Rosetti, ex arbitro torinese, presidente della Commissione arbitri Uefa, sapete - dicevamo - come si è giunti alla candidatura di Martina Colombari, moglie di Alessandro Costacurta sub commissario Figc e opinionista Sky? È la Gazzetta a raccontarcelo. "La scelta - trascriviamo testualmente - è ricaduta sulla Colombari al termine di un vertice tra il direttore generale della Figc, Michele Uva, il responsabile dei settori giovanile e femminile della Juventus Stefano Braghin, e Alessandro Costacurta, che della Colombari è marito da 14 anni".

Avete capito bene: occorre eleggere il presidente del calcio femminile e due alti rappresentanti federali si riuniscono col tecnico della Juve donne (chissà perchè non del Tavagnacco o dell' orobica Bergamo) e decidono che nessuno è meglio della moglie del subcommissario: quello che in tv, a dispetto del suo passato milanista è riuscito nell' impresa di dire che "Pjanic e Matuidi sono il miglior centrocampo del mondo", e pazienza se al Real giocano Modric, Kroos e Casemiro, l' importante è compiacere gli amministratori del Condominio. Per la cronaca: l' assemblea elettiva prevista per domani a Cremona è stata rinviata. Che qualcuno voglia ribellarsi? (…)

