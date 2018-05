CONTE LASCIA MOURINHO A “ZERU TITULI” – IL CHELSEA CONQUISTA LA FA CUP CONTRO LO UNITED E L’EX CT GONFIA IL PETTO: "SONO UN VINCITORE SERIALE" – NONOSTANTE IL TRIONFO, ABRAMOVICH, CACCIATO DAL REGNO UNITO, AVREBBE DECISO DI… - VIDEO

conte

Qualche ora e sapremo la verità. Forse 24, forse un po' di più. "Antonio Conte sarà esonerato dal Chelsea". A dirlo è BeIn Sports, emittente qatariota che trasmette in tutto il mondo: sarebbe una decisione clamorosa considerando che il tecnico italiano ha appena vinto la FA Cup e che l'anno scorso conquistò la Premier al primo tentativo. "Sono un vincitore seriale, l'ho dimostrato - ha detto Conte dopo aver battuto il Manchester United in finale - Non ho ascoltato nessuna proposta, intendo rispettare il contratto col Chelsea".

A quanto pare, sarebbe Abramovich ad avere intenzioni e desideri diversi. Già a inizio anno la panchina di Conte è stata più volte in bilico dopo i risultati negativi che hanno fatto sprofondare subito i Blues lontano dal vertice. Conte ha provato la grande rimonta in campionato, ma ha chiuso al quinto posto fallendo l'accesso in Champions e così la FA Cup potrebbe non bastare a salvarlo. Le divergenze sul mercato tra il club e l'allenatore potrebbero essere un altro motivo del possibile divorzio: di sicuro a Conte non mancano gli estimatori. Del resto, come ha detto lui, "è un vincitore seriale".

conte

2. CONTE: IO VINCITORE SERIALE

"Il futuro? La mia posizione non cambia, non ho voluto ascoltare altre proposte, perché da gennaio la mia volontà è di rispettare il mio contratto e continuare a lavorare al Chelsea. Ho dimostrato anche in Inghilterra di essere un vincitore seriale e vincere qui non è una passeggiata". A FA Cup appena conquistata, Antonio Conte lancia un messaggio ad Abramovich e alla dirigenza del Chelsea: lui non andrà via, se addio sarà dovranno cacciarlo. Alla seconda stagione sulla panchina dei Blues, l'ex c.t. della Nazionale chiude con un trofeo, la Coppa d'Inghilterra vinta grazie all'1-0 in finale sul Manchester United di Mourinho, successo che si aggiunge alla Premier del 2016-17.

willian cancella conte dallo foto ufficiale

ANNATA DIFFICILE — "Vincere in Inghilterra non è mai facile - dice Conte a Fox Sports nel post partita di Wembley -, in due anni abbiamo conquistato campionato e FA Cup confrontandoci con rivali importanti, dal City allo United, dall'Arsenal al Liverpool e il Tottenham. Vincere qui on è una passeggiata e oggi abbiamo lo abbiamo fatto solo perché abbiamo avuto l'umiltà e la voglia di lavorare tanto, dal punto di vista tattico e dell'impegno abbiamo meritato noi: i giocatori hanno dato tutto. Quest'anno fin dalla prima partita ci sono sempre stati rumors e speculazioni e i calciatori finiscono per esserne condizionati, ma si sono sempre impegnati".

mourinho

COURTOIS: OBIETTIVI RAGGIUNTI — "Con Conte abbiamo vinto due trofei e abbiamo fatto quello che voleva il club, ma noi giocatori non possiamo entrare in queste decisioni, sono cose che spettano alla società", commenta invece Thibaut Courtois, portiere del Chelsea.

mourinho CONTE ABRAMOVICH CONTE ABRAMOVICH conte abramovich