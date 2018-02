CONTE-MOURINHO, QUA LA MANO- IL MANCHESTER UNITED RIBALTA IL CHELSEA CON SUPER-LUKAKU: BLUES AVANTI CON WILLIAN (SU ERRORE DI POGBA), POI SALE IN CATTEDRA IL BELGA: RETE E ASSIST PER IL GOL VITTORIA DI LINGARD – DISGELO TRA CONTE E LO SPECIAL ONE: BATTUTE, SORRISI E QUELLA CAREZZA... – IL GOL ANNULLATO A MORATA PER FUORIGIOCO DUBBIO DI MORATA FA DISCUTERE, CONTE INVOCA LA VAR - VIDEO

Dagonews

Conte-Mourinho, qua la mano. Si apre così Manchester United-Chelsea. Un fugace saluto, prima del fischio di inizio tra i due grandi rivali mentre l’attenzione delle telecamere viene catturata da un infreddolito Rooney seduto in tribuna con una copertina sulle ginocchia. A scaldare gli animi ci pensa Marcos Alonso che crossa al volo per Morata: tap-in e palla sulla traversa. Passano 15 minuti e nell’aria gelida di Old Trafford evaporano le tensioni. Mourinho si avvicina a Conte. Scambio di battute, qualche sorriso.

L’accusa di “demenza senile” rivolta dall’ex ct azzurro a Mou e i veleni dello Special One sulla squalifica per il calcio-scommesse del tecnico salentino sono alle spalle. The endless saga, la saga senza fine, conosce finalmente una tregua. In campo Sanchez con un tocco debole di punta pareggia l’errore sottoporta di Morata. Pochi minuti e il contestato Pogba finisce di nuovo nel mirino della critica per un pasticcio che propizia la ripartenza Blues. Palla a Willian e Conte sfodera una di quelle esultanze che tanto danno fastidio a Mou. Il vantaggio del Chelsea è un’illusione. Lo United non si scompone, continua a macinare gioco e agguanta il pari con Lukaku. Tutto da rifare. Nel secondo tempo, sale in cattedra l’attaccante belga. Prima con una mezza rovesciata chiama Courtois a una parata da supereroe, poi fornisce all’uomo della provvidenza Jesse Lingard l’assist per il 2-1 definitivo dello United.

Al fischio finale Mourinho suggella il disgelo con Conte con un’altra stretta di mano e una furtiva carezza. Le uniche polemiche sono sul gol annullato al Chelsea per un fuorigioco molto dubbio di Morata. Questione di millimetri e di prospettive. Conte invoca la Var: "Penso che sia fondamentale, specialmente in Premier". La saga continua. Scommettiamo?

