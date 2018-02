CONTE, NON E’ ESCLUSO IL RITORNO – COSTACURTA PRONTO A RIABBRACCIARE IL TECNICO DEL CHELSEA COME CT DELLA NAZIONALE MA TIENE LA PORTA APERTA A DI BIAGIO: "E SE ORA VINCE ENTRAMBE LE AMICHEVOLI?" - INTERVISTATO DA FAZIO, IL VICE COMMISSARIO DELLA FIGC HA PARLATO ANCHE DEL “SUO” MILAN ED E’ ANDATO A LEZIONE DA ORONZO CANA’… - VIDEO

Da gazzetta.it

“E se Di Biagio vince 4-0 con l’Argentina e 3-0 con l’Inghilterra cosa facciamo?”. Una battuta, ma non troppo. Il vice commissario della Figc Alessandro Costacurta è stato intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai1. “C’è un grosso lavoro da fare non solo dal punto di vista sportivo, ma anche della governance - ha detto -. Sono passati tanti dirigenti che non hanno lasciato il segno.

Il commissario Fabbricini sta iniziando un lavoro che spero sia positivo. Si deve intervenire soprattutto per i giovani. I nostri giovani non hanno gli strumenti necessari per poter emergere. La squadra B può essere uno strumento giusto”.

CONTE? MAGARI — Ma il problema da affrontare è anche quello del nuovo commissario tecnico della nazionale. “In Italia ci sono tanti buoni allenatori, 5-6 ottimi. Contatti ancora non ne abbiamo avuti con i tecnici”. E se Ancelotti è ancora “sotto contratto con il Bayern e vuole allenare una squadra di club”, quando si parla della suggestione Conte, Costacurta lascia trapelare una speranza: “Magari, vedremo. Ma ci sono anche Ranieri e Mancini, sono tutti bravissimi”.

CUORE MILAN — Una battuta l'ha riservata anche al “suo” Milan e all'ex compagno di squadra Gattuso che ora l'allena. “L'ho sentito, è bello determinato. Mi sembra che sia riuscito a trasferire ai suoi giocatori che cosa vuol dire indossare quella maglia”. E a quella volta in cui, “dopo il primo allenamento di Rino al Milan eravamo tutti intenti a fare la barba sotto la doccia, Gattuso non pulì il rasoio e gli feci pulire il lavandino, sia quello che aveva sporcato che anche gli altri quattro”.

