COPPA DAVIS REVOLUTION: TUTTO IN 7 GIORNI CON 18 SQUADRE - SARA’ IL MONDIALE DEL TENNIS, GARANTISCE PIQUE’ - L’ACCORDO PER 25 ANNI E 3 MILIARDI DI DOLLARI COL GRUPPO DI INVESTIMENTI "KOSMOS", DI CUI FANNO PARTE LA STELLA DEL BARÇA E DJOKOVIC - IL PROGETTO DEL NUOVO FORMAT VERRÀ DISCUSSO IN AGOSTO: SI PARTE A NOVEMBRE 2019?

Da gazzetta.it

Coppa Davis rivoluzionata, se non stravolta. Lo fa pensare l’annuncio fatto oggi dalla federazione internazionale del tennis, l’Itf, che ha intenzione di procedere a un radicale cambio di format, che dovrebbe diventare operativo fin da novembre del 2019. L’intenzione è quella di creare un sorta di Mondiale per nazionali del tennis, anziché il torneo annuale di ora, al meglio delle cinque sfide e con un determinante fattore campo. La Davis del futuro avrà invece un’unica location per ospitare tutti gli incontri di un evento che vedrà coinvolte 18 squadre.

Adesso la proposta verrà sottoposta all’attenzione, e alla ratifica, del Meeting generale dell’Itf in programma in agosto a Orlando: per diventare operativo il nuovo format dovrà ottenere la maggioranza dei due terzi dei votanti. Di tutto ciò ha parlato il presidente dell’Itf, David Haggerty, in occasione della presentazione di un accordo di 25 anni, e tre miliardi di dollari, con il gruppo di investimenti Kosmos, di cui fa parte la “stella” del Barcellona Gerard Piqué.

«La nostra idea è quella di creare un finale di stagione trionfale - ha spiegato -, che sia una sorta di festival di tennis e spettacolo, con i migliori giocatori del mondo a rappresentare i rispettivi paesi. Sarà un cambiamento totale per il tennis». Con la riforma della Coppa Davis, si arriverebbe a una fase iniziale a gironi e poi all’eliminazione diretta. I cinque incontri di ogni sfida diventerebbero solo tre: due singolari e un doppio, e tutte le partite verrebbero disputate sempre su cinque set. Sedici nazioni verrebbero automaticamente ammesse alla fase finale, e altre due verrebbero invitate.

