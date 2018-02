BOSCHI OVUNQUE: C’È PURE L’ALTRO FRATELLO, EMANUELE, NELLE CARTE NASCOSTE DELLA COMMISSIONE BANCHE SU ETRURIA - IL FRATELLO DI MARIA ELENA E FIGLIO DELL’EX VICEPRESIDENTE SBLOCCÒ FATTURE PER 400.000 EURO, OGGI OGGETTO D' INDAGINE. LA BANCA ERA IN CRISI MA L' ORDINE, SECONDO UN APPUNTO, SAREBBE PARTITO DAL PADRE - IL CASO SOLLEVATO DA AUGELLO, CHE ANCHE PER QUESTO HA PERSO IL POSTO IN LISTA (DEL CENTRODESTRA!)