COSA SUCCEDE SE VAI ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA CON LA MAGLIA DELLA JUVE? FINISCE MALE (VIDEO) - IL COMICO TOSCANO GIACOMO CAROLEI CAMMINA IN MEZZO AI TIFOSI DELLA ROMA: C'È CHI LO MINACCIA CON UN TAGLIERINO, CHI GLI CONSIGLIA DI ANDARSENE PER NON ESSERE MENATO. PURE I BIMBI LO PIGLIANO PER IL CULO: 'TU NON STAI BENE' E GLI CANTANO 'JUVE MERDA' - LUI SPORGE DENUNCIA

Dispiace finire sul giornale per questo genere di cose. Soprattutto per uno come me che prende la vita con allegria e che ha puntato tutto sul tentar di far ridere e non sul far incazzare le persone. Nonostante la denuncia che ho dovuto fare ieri alla Polizia e il successivo tam tam sui giornali di oggi, ho continuato a ricevere minacce in posta privata: non prese di giro o battute (sono il primo a farle), ma vere e proprie minacce di botte e ancora di morte. E tutto questo non tanto perché ho una maglia bianconera, ma perché ho mostrato una realtà che tutti conoscono e che probabilmente mette in imbarazzo per primi chi tiene certi comportamenti.

uno juventino allo stadio olimpico giacomo carolei 1

http://www.lanazione.it/ - La webstar Giacomo Carolei, seguito da oltre 110mila followers su Facebook, ha subìto tra ieri e oggi due pesanti e circostanziate minacce di morte sulle sue pagine social, a seguito delle quali ha sporto denuncia. “Da alcune settimane – dichiara Carolei – sto realizzando un format sulla mia pagina Facebook per cercare di pacificare le tifoserie storicamente più avverse alla Juventus, la mia squadra del cuore, con i colori bianconeri. Purtroppo, oltre alle offese, agli sfottò e qualche strattone, ieri e oggi ho ricevuto minacce di morte, che ritengo non solo inappropriate ma anche e soprattutto inaccettabili. Per questo ho preferito sporgere denuncia”.

uno juventino allo stadio olimpico giacomo carolei 2

Il video che con ogni probabilità ha scatenato l’ira e le minacce di alcuni sedicenti tifosi è quello realizzato sabato 6 gennaio scorso allo stadio Olimpico di Roma, che in poche ore ha superato le 120mila visualizzazioni. “Questo format – continua Carolei – non nasce per denunciare persone o comportamenti violenti, bensì l’ho ideato per dimostrare quanto sia difficile in Italia ancora oggi portare un gesto di pace, distensione, amicizia o fratellanza tra tifosi di colori differenti. Ma purtroppo ho dovuto constatare che non è possibile neppure camminare per strada indossando colori diversi rispetto a quelli della tifoseria locale, se non a tuo rischio e pericolo”.

uno juventino allo stadio olimpico giacomo carolei 3

Fermo è, ad ogni modo, l’intento di Carolei di proseguire nella sua attività: “I miei video – sottolinea – cercano di strappare una risata a chi li guarda, ma in questo caso c’è anche la voglia di far riflettere sul peso eccessivo che tutt’oggi hanno il tifo e la rivalità tra tifoserie. Quindi se questo accade anche a seguito di certi commenti, non può farmi che piacere. Da parte mia cerco di fare umorismo e questo non è mai mancanza di rispetto. Non sono un provocatore, semmai un pacificatore. Le minacce tuttavia non fermeranno il format e la mia voglia di scambiare un segno di pace. Vorrei continuare ma non per ricevere improperi, semmai per cercare tifosi che capiscano il senso della mia presenza: anzitutto per sorridere insieme”.

Giacomo Carolei, 30enne comico pratese, da tre anni si dedica alla creazione di video comici su Facebook, dove ha totalizzato oltre 20 milioni di visualizzazioni.