FRANCESCO MANASSERO per www.lastampa.it

Urbano Cairo, attacco secondo alla Var. Interpellato da Radio Anch’io Sport, il presidente del Torino torna a parlare della moviola in campo che a suo dire in questo inizio di stagione ha danneggiato e non poco i granata.

«C’è uno strumento nuovo, usiamolo - così l’editore di origini alessandrine -, è assurdo che la tecnologia che potrebbe aiutare tanto le decisioni arbitrali non venga utilizzata, è una cosa che mi fa arrabbiare molto. Se dopo un anno dalla sua introduzione siamo a questo punto, con l’arbitro che non la interpella, c’è qualcosa che non va. È un fatto incredibile».

I suoi ci hanno rimesso tre punti che adesso darebbero un’altra dimensione alla classifica. «Saremmo con la Lazio se ci avessero assegnato il rigore contro la Roma e se non fosse stato annullato clamorosamente a Berenguer un gol validissimo contro l’Udinese - la sua riflessione -, per non parlare del gol convalidato al Frosinone venerdì scorso».

Stuzzicato sugli argomenti ambizioni e Belotti, Cairo non si tira indietro. «Io cerco sempre di puntare al massimo - ancora l’imprenditore -, ma vincere lo scudetto non è semplice. Noi fatturiamo 70 milioni che diventerebbero 100 con la cessione di qualche giocatore. la Juve però lo ha di 540 milioni. Il Gallo? Il ct Mancini sta provando tutti, lui lavori come sta facendo e vedrà che le cose miglioreranno».

