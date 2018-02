COSTACURTA VOTA ANTONIO (CONTE): "È LUI IL MIGLIORE TRA I POTENZIALI C.T. LO SENTIRO’ TRA UN PAIO DI MESI” – POI RIPARTE IL BALLO DI BILLY: “MANCINI, RANIERI E ANCELOTTI SONO GARANZIE. E ANCHE GASPERINI E GIAMPAOLO…” – MA NON E’ CHE ALLA FINE RESTA DI BIAGIO?

Fabio Licari per gazzetta.it

costacurta fazio

Si allarga e si restringe la lista dei candidati c.t., un piccolo enigma lontano dalla soluzione, ma da Bratislava arriva un’importante investitura per Antonio Conte: "Tra i potenziali selezionatori è quello che, per me, potrebbe far meglio. E sicuramente lo sentirò tra un paio di mesi". Una dichiarazione da non sottovalutare perché è di Alessandro Costacurta, il vice-commissario incaricato da Giovanni Malagò della scelta.

Costacurta è a Bratislava con il commissario Roberto Fabbricini per rappresentare la Figc al Congresso Uefa. Anche il presidente Uefa, Aleksander Ceferin, scherza sul tema: "Uno dei compiti che non invidio ai colleghi italiani. Quando ero presidente federale in Slovenia, se il c.t. perdeva la colpa era di chi l’aveva scelto, se vinceva il merito era suo".

conte

GATTUSO FUTURO — Dopo l’ennesimo bel risultato del Milan, è cominciato a circolare anche il nome di Gattuso. Qui Costacurta frena subito: "Avete fretta, ma lo dico subito: Gattuso no, non lo contatterò, sarebbe un po’ presto. Sono sicuro che sarà c.t. tra qualche anno perché ha tutto, carattere, grinta, ma io gli voglio troppo bene; scegliendolo adesso gli farei del male. Ha dimostrato di avere qualità, metodo di lavoro, ma sto cercando un allenatore che abbia elaborato più conoscenze, più lavoro federale o più esperienza di panchine ad alto livello".

Costacurta

CONTE E GLI ALTRI — Si torna quindi alla lista "che ormai tutti conosciamo", aggiunge Costacurta. "Non ho ancora scelto, ma credo che quello che potrebbe far meglio è Conte. Lo sentirò di sicuro tra un paio di mesi". Lui come gli altri, infatti, è ancora sotto contratto: Conte (Chelsea), Mancini (Zenit), Ranieri (Nantes). "Conte perché ha già dimostrato di saper fare il c.t., s’è visto all’Europeo, gli altri ancora no. Il che non vuol dire che non sarei tranquillo con Mancini, o con Ancelotti che però sembra tirarsi fuori. O con lo stesso Ranieri che ha avuto un’esperienza difficile con la Grecia, ma ne è uscito fortificato e poi è andato al Leicester. Sto cercando un allenatore, non un selezionatore. Quindi non trascurerei i tecnici del campionato: Gasperini e Giampaolo sono bravissimi e farebbero bene".

CONTE ANCELOTTI MANCINI

FABBRICINI E CEFERIN — Accanto c’è il commissario Fabbricini, che ha ricevuto da Ceferin (come da Infantino) l’invito a far presto: "L’Italia è una delle cinque grandi federazioni mondiali, è importante che recuperi stabilità. Sono sicuro che le elezioni presidenziali saranno molto presto". Fabbricini non è sorpreso: "Tutti chiedono tempi veloci, ma noi abbiamo un mandato di sei mesi “allungabile”. Spero non si allunghi troppo, c’è tanto lavoro, soprattutto sugli statuti, sui criteri elettorali. E sul c.t., per il quale dobbiamo stare attenti: i candidati sono sotto contratto, quindi evitiamo situazioni spiacevoli, e c’è il bilancio da rispettare, i cinque milioni destinati a tecnico e staff. Ma la panchina azzurra è un traguardo così importante che non conteranno soltanto i soldi".

costacurta banfi fazio

NOMI SPENDIBILI — Pur precisando che "non me ne occupo direttamente, il casting lo sta facendo Costacurta", Fabbricini non si sottrae all’argomento: "Ci vuole un’immagine credibile, ma in Italia se c’è una cosa che non manca sono i tecnici, anzi forse sono i più bravi al mondo. I nomi sono quelli, Conte, Ranieri, Mancini, Di Biagio. Gattuso? Per me non è impossibile, sarebbe spendibile perché ha immagine internazionale, è un campione del mondo, ha rimesso in carreggiata il Milan. Ma da questo a dire che sarà il prossimo c.t. ne corre. Vi assicuro che non c’è nessun gioco delle parti, il nome non è stato deciso, e Costacurta sta svolgendo con correttezza e competenza il suo giro d’incontri".

