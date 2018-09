29 set 2018 13:36

CR-SOCIAL – IN ATTESA DELLA SUPERSFIDA COL NAPOLI RONALDO SI SCATENA SU INSTAGRAM (E PARLA ANCHE IN ITALIANO): "SARA’ UNA PARTITA IMPORTANTE. IO IL MIGLIORE DI SEMPRE? CERTO - TORINO? UNA CITTA’ SPLENDIDA – I COMPLIMENTI A MODRIC, MIGLIOR GIOCATORE DELL'ANNO SECONDO LA FIFA, E A SALAH PER IL GOL DELL’ANNO – E POI SI ESERCITA CON ALCUNE PAROLE: "TI AMO, MI PIACE, UN BACIO" – VIDEO