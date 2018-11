CR100, EURO-JUVE DA APPLAUSI – CONTRO IL VALENCIA MAGIA DI RONALDO CHE FA 100 VITTORIE IN CHAMPIONS – SCONCERTI: "LA MIGLIORE SQUADRA VISTA FINORA E' LA JUVENTUS. IL BARCA GIOCA BENE MA… - PASSA ANCHE LA ROMA, UNA SQUADRA CONFUSA, SCARSA NELLA GESTIONE DELLE PARTITE, NON NEI GIOCATORI” – IL NAPOLI CON LA STELLA ROSSA NON PUO’ SBAGLIARE, ANCELOTTI CARICA: “SE NON PASSIAMO SIAMO DEI COGL*ONI”… - VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

juve valencia 2

Passano in gruppo le italiane, anche se la Juve vince e la Roma perde, in fondo come era abbastanza previsto. Il Valencia non è una grande squadra, è 11ª in classifica, ha segnato appena 11 reti ma ne ha subite solo 9, è la miglior difesa spagnola. Non capita mai quando sei 11°. Ha perso contro la Juve senza battere ciglio, in modo netto ed onesto, dietro a un paio di dribbling di Ronaldo e alla presenza magra di Mandzukic, sempre più vecchio centravanti.

CRISTIANO RONALDO

È ormai più che probabile il primo posto della Juve nel girone, anche se quest' anno il particolare è meno ghiotto, non ci sono grandi avversari da evitare. Tutti insistiamo sul Barcellona, ma sembra un coprirsi col nome più che con la forza. È secondo in Spagna, ha solo 25 punti, è stato superato dal Siviglia. Grande squadra, ma non quella di qualche anno fa. Il Real ha già cambiato allenatore, ha dominato la Roma nelle due partite ma gioca una stagione per ora sbagliata, tre sconfitte, 6° posto.

schick

La miglior squadra che ho visto in Champions è stata la Juventus, per modernità e qualità individuale. Il Barcellona gioca bene ma dentro un calcio un po' vecchio, comodo. Passa anche la Roma ma non ha fatto una bella corsa. Ha fatto i punti con le piccole e ha perso regolarmente con il Real. È una squadra un po' confusa, scarsa nella gestione delle partite, non nei giocatori.

ancelotti

Sono molti quelli bravi, ma nessuno è decisivo. Tornano sempre limiti di concentrazione, di durezza, immaturità, è come un cacciatore senza istinto. Nel complesso una serata morbida, senza grande spettacolo, solo risultati. Sarà meglio stasera. La partita di Londra potrebbe essere un quarto potenziale, molta classe in campo, poca esperienza. Il Tottenham è favorito, ma di solito Pochettino queste partite le sbaglia nell' ultima mezzora. Il Napoli è come il jolly sospeso sulla testa di tutti. Vincerà la partita con la Stella Rossa ma il Psg batterà il Liverpool. Così dovremo ricominciare all' ultima partita.

cristiano ronaldo cristiano ronaldo

cristiano ronaldo 8