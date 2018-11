13 nov 2018 10:51

CR7: “DJOKO”, PARTITA, INCONTRO! CRISTIANO RONALDO, A LONDRA PER TIFARE DJOKOVIC ALLE ‘ATP FINALS’, HA DATO SPETTACOLO IN TRIBUNA CON UNA PALLINA MENTRE ERA CON LA COMPAGNA E UNO DEI SUOI FIGLI - IL PORTOGHESE, IMMORTALATO DAI FOTOGRAFI, NON È RIUSCITO AD AGGANCIARLA AL VOLO PER UNA QUESTIONE DI CENTIMETRI – VIDEO