AVERE 714 MILIONI E CAMPARE CON 100 DOLLARI AL MESE - SOTTO TERRA NON CI PORTIAMO NIENTE: CHOW YUN-FAT, STAR DEL CINEMA ASIATICO, VUOLE LASCIARE IN BENEFICENZA IL SUO PATRIMONIO – L’ATTORE DI ''LA TIGRE IL DRAGONE'' GIRA IN METRO, HA USATO LO STESSO CELLULARE PER 17 ANNI E NON COMPRA VESTITI COSTOSI. “LA COSA PIÙ DIFFICILE NON È FARE SOLDI, MA MANTENERE LA MENTE IN PACE”