CRISTIANO RONALDO E’ SUL MERCATO! LA GAZZETTA SGANCIA LA BOMBA: CR7 VUOLE IL SUPER RINNOVO, IL REAL DICE NO – FLORENTINO PEREZ AUTORIZZA IL MANAGER MENDES: “PORTAMI OFFERTE” – PER IL PORTOGHESE CI SONO LO UNITED E IL PSG: IL NUMERO 1 DELLA CASA BLANCA DISPOSTO A SCAMBIARLO CON NEYMAR (MA AL MOMENTO E’ FANTAMERCATO)

Filippo Maria Ricci per la Gazzetta dello Sport

Siamo all' alba della guerra della galassia. In soldoni, Cristiano Ronaldo vuole un nuovo super contratto e Florentino Perez al momento non ha alcuna intenzione di darglielo.

Cristiano guadagna 21 milioni di euro netti a stagione, contratto fino al 2021 firmato nel novembre 2016, e vuole raddoppiare.

Il reuccio portoghese è finito al terzo posto nella classifica degli ingaggi calcistici dietro a Messi, che supera i 100 milioni lordi, e Neymar, coperto d' oro quando è atterrato vicino a Versailles, e la cosa lo manda in bestia. Per questo ha dato ordine a Jorge Mendes di aprire il fuoco sul Madrid utilizzando la stampa amica.

«Cristiano vuole andarsene e lo United è la sua priorità. Si sente ingannato per la promessa incompiuta del suo rinnovo. Ha già detto a vari compagni che quest' estate se ne andrà», si leggeva a grandi caratteri l' altro ieri su As , articolo firmato da un fedelissimo della scuderia Mendes.

«DOMANI DOMANI» Ieri è stato il Mundo a raccogliere il pianto del clan Ronaldo: «Cristiano considera una mancanza di rispetto il fatto di guadagnare 21 milioni di euro perché è il miglior giocatore del mondo. Non si tratta di una questione di denaro, quanto di status».

E quello dello stesso Cristiano, virgolettato così: «Voglio restare al Madrid ma ho bisogno di un gesto da parte del club e mi dicono sempre domani domani». Sempre ieri la terza velina, passata a Record : dopo aver ribadito l' indignazione ronaldiana per il presunto tradimento del Madrid, sul quotidiano portoghese spiegavano che «Jorge Mendes ha ricevuto carta bianca da Perez per negoziare la vendita di Ronaldo: "Portatemi delle offerte"», avrebbe detto il numero uno della Casa Blanca.

NIENTE RINNOVO Florentino legge, gongola, e risponde affidando il messaggio al fedelissimo Josep Pedrerol, che dalla trasmissione televisiva Jugones ieri ha fatto sapere che il Madrid non ha alcuna intenzione di rinnovare il contratto di Ronaldo. Perez è in una situazione di assoluto favore. Perché Ronaldo è liberissimo di dire ai compagni che quest' estate se ne andrà, altra cosa sarà trovare qualcuno che si sieda a negoziare con un Madrid forte di una clausola di rescissione da un miliardo e che una volta superato questo scoglio abbia poi ancora i fondi necessari per far recuperare a Ronaldo lo status economico che ritiene adeguato: più di 40 milioni netti per uno che sta benissimo e si cura in maniera maniacale ma che il prossimo 5 febbraio compirà 33 anni.

Lo United? Può essere, anche se i rapporti tra Mou e Cristiano sono da ricostruire. Il Psg? Altra possibilità, e infatti Perez ha fatto sapere al Larguero della Cadena Ser di essere disposto a inserire Ronaldo in un' eventuale, e al momento utopistica, operazione Neymar, il sogno di Florentino.

In giro non sembra esserci qualcun altro pronto a spendere centinaia di milioni di euro, visto che se Ronaldo vuole vincere il Pallone d' oro non può andare in Cina.

RIVOLUZIONE BLANCA A dare una mano a Ronaldo c' è solo il fatto che Perez sarebbe felicissimo di trovare un acquirente. La cosa gli permetterebbe di risparmiare un ingaggio bestiale e di liberare tatticamente la squadra, al momento incatenata. Il Madrid ha già dovuto vendere Morata, che CR7 non voleva tra i piedi, in senso letterale visto che corrono sulle stesse zolle, e ha rinunciato a Mbappé perché avrebbe rotto l' incastro della BBC, Bale-Benzema-Cristiano.

Ronaldo vuole accanto il francese, che il madridismo sacrificherebbe volentieri, perché lo fa giocare e segnare. Su Bale o Isco non ha preferenze, vanno bene entrambi. Si parla tanto dell' interesse del Madrid per un centravanti, Icardi, Kane, Lewandowski, o di Neymar. Benissimo, ma se resta la BBC dove li mettono? Ecco perché Perez ha dato «carta branca», per dirla in portoghese, a Mendes. Ed ecco perché sta facendo sapere di non voler rinnovare il contratto di Ronaldo.

Florentino, uomo d' affari di altissimo lignaggio, sa di essere in vantaggio e sfrutta la posizione. Ronaldo è in un' impasse milionaria, oltre che in attesa che si chiuda il suo processo per evasione fiscale. Deve trovarsi un acquirente scandalosamente ricco e la crisi del Madrid aumenta la sua frustrazione: se il Real Zizou va a picco lui perde ogni chance di vincere i trofei individuali.

L' orgoglio gli impedisce di scioperare, almeno in Champions. E Florentino pensa al Grande Colpo: eliminare il Psg con Ronaldo e poi provare a scambiarlo con Neymar. Lo sceicco ha altre idee, e Cristiano rischia di dover restare a Madrid immusonito e senza aumento.

