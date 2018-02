CRONACA DI UNA GUERRIGLIA ANNUNCIATA - A BILBAO SCONTRI TRA NAZI-HOOLIGANS RUSSI E ULTRA’ BASCHI PRIMA DI ATHLETIC-SPARTAK, MUORE UN POLIZIOTTO - L'AGENTE, COLPITO, HA AVUTO UN ATTACCO CARDIACO - IL BILANCIO È DI 4 FERITI E 5 ARRESTI- CRESCE L’ALLARME IN VISTA DEI MONDIALI, GLI ULTRAS RUSSI FANNO PAURA: "SONO PARAMILITARI ULTRANAZIONALISTI" - VIDEO

ATHLETIC-SPARTAK - scontri a bilbao

Giulio Saetta per la Gazzetta dello Sport

Battaglia campale a Bilbao ieri sera prima del ritorno dei sedicesimi di Europa League, che ha visto l' eliminazione dello Spartak Mosca allenato da Carrera per mano dell' Athetic, malgrado la vittoria 2-1 (sconfitta a Mosca 3-1).

Prima del fischio d' inizio sono state quasi due ore di guerriglia urbana tra i nazi-hooligans russi e i tifosi spagnoli, che hanno portato alla morte di un agente della polizia autonoma basca, la cosiddetta Ertzaintza, per una brutta ferita al volto e arresto cardiaco. L' agente è deceduto all' ospedale, dove era stato trasportato assieme a quattro colleghi feriti.

ATHLETIC-SPARTAK - scontri a bilbao

violenza annunciata Malgrado tutte le misure di sicurezza adottate dalle autorità, l' ostilità tra le due tifoserie è esplosa ugualmente nell' area di San Mamés circa un' ora e mezzo prima del calcio d' inizio.

In precedenza, un gruppo di ultras russi si era radunato nei dintorni della sede centrale della televisione regionale Etb ma era stato tenuto sotto controllo dal pronto intervento della Ertzaintza. Ma una più violenta rissa è poi scoppiata nel quartiere di Deusto, quando alcuni tifosi dello Spartak hanno tirato un oggetto verso un gruppo di spagnoli. In seguito sono cominciati a volare bottiglie e bicchieri, insieme a fumogeni e petardi. Secondo la stampa spagnola, un primo bilancio è di quattro feriti e cinque arresti, tre dei quali russi.

ATHLETIC-SPARTAK - scontri a bilbao

Sempre ieri, il capo hooligan sospettato di aver ferito gravemente un tifoso britannico durante le violenze esplose a Marsiglia durante l' ultimo Europeo era stato arrestato a Monaco mentre stava viaggiando da Mosca alla volta di Bilbao.

tensioni in centro È da Euro 2016, con la famigerata battaglia di Marsiglia durata tre giorni, che gli ultras russi sono diventati lo spauracchio di mezza Europa, tristemente noti gli scontri anche con i tifosi di Juve, Siviglia e Maribor. Come ha detto ieri un portavoce della Ertzaintza: «Sono ultranazionalisti, razzisti ed esperti in arti marziali. Non sono skinhead, ma paramilitari».

ATHLETIC-SPARTAK - scontri a bilbao ATHLETIC-SPARTAK - scontri a bilbao