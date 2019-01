UN DIAVOLO PER CAPELLO (SU CALCIOPOLI) – “LO SCUDETTO DEL 2006? UNA COMICA AVERLO ASSEGNATO ALL’INTER, GIUSTO IL RICORSO DELLA JUVE” – L’EX TECNICO BIANCONERO: “NON SONO STATI RISPETTATI TEMPI E REGOLE, GUIDO ROSSI AGÌ TROPPO FRETTOLOSAMENTE' – HIGUAIN? NON E’ PIU’ LUI DOPO IL RIGORE CON LA JUVE – LA PROPOSTA IN CASO DI CORI RAZZISTI. E SULLA NAZIONALE…

capello ibra

(ANSA) ''E' stata una comica averlo assegnato all'Inter, una cosa nettamente ingiusta''. E' quanto afferma Fabio Capello, a Radio Anch'io Sport, sulla vicenda dell'assegnazione dello scudetto 2006 all'Inter ai tempi di Calciopoli, dopo la revoca dei titoli vinti dalla Juve da lui allenata. ''Non sono stati rispettati i tempi e le regole non è stata data la possibilità alla giustizia sportiva di operare correttamente. Guido Rossi agì troppo frettolosamente'', ha aggiunto l'ex tecnico riferendosi all'operato dell'allora commissario straordinario della Figc, poi deceduto nel 2017

capello

(ANSA) - ''Higuain lo feci sbloccare io al Real Madrid, gli è rimasto dentro quel rigore sbagliato con la Juve''. L'ex tecnico del Milan, Fabio Capello, dice la sua sulla crisi di Higuain al Milan. ''Non è più lui - aggiunge Capello ai microfoni di radio anch'io lo sport - e non so cosa gli sia successo, speriamo per il Milan che torni. C'e' un calo fisico ma l'intelligenza tattica c'e' sempre''

(ANSA) ''I giocatori dovrebbero sedersi in campo in caso di cori razzisti, non prenderebbero così delle sanzioni contro di loro, si educherebbe il popolo sano''. E' la proposta di Fabio Capello in caso di cori razzisti allo stadio nel corso delle partite come già detto dalla moglie dell'ex tecnico tra le altre di Juve, Roma, Milan e Real. ''E' l'unico posto dove ci sono gli ultrà che comandano - aggiunge Capello - i giocatori vanno a salutarli sotto la curva. Questo tipo di tifosi non devono essere così importanti, hanno ottenuto troppo potere presso le società''

capello agnelli 1 juventus inter

(ANSA) ''Mancini ha fatto un buon lavoro mettendo alla prova i nuovi talenti italiani, hanno la capacità di giocare in Nazionale dove si possono prendere delle responsabilità''. E' l'opinione di Fabio Capello ai microfoni di Radio Anch'io lo sport: ''Ci vuole più coraggio per farli giocare i giovani e ora - aggiunge l'ex tecnico di Milan, Roma , Juve e Real - sembra che il coraggio sia arrivato''.

CAPELLO-1966-67 paolo berlusconi capello galliani CAPELLO IBRA BARESI BERLUSCONI CAPELLO CAPELLO capello sacchi azeglio vicini capello FABIO CAPELLO CAPELLO CAPELLO E CASSANO AI TEMPI DEL REAL MADRID FABIO CAPELLO capello26 FABIO CAPELLO NELLA CUCINA DI POMMIDORO A SAN LORENZO pasolini davoli capello capello ibra