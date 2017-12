UN DIAVOLO PER CAPELLO (FABIO) - "MISTER LI? IN CINA NON LO CONOSCONO. AL MILAN SERVIVANO 2-3 CAMPIONI. SONO ARRIVATE MEZZE TACCHE!" - A "SKY CALCIO CLUB" SHOW DELL'EX TECNICO ROSSONERO: "L'INTER VUOLE UNO COME VIDAL" - E POI PARLA DEL BOICOTAGGIO DEI GIOCATORI DEL BAYERN NEI CONFRONTI DI ANCELOTTI, DI IBRA, DI RONALDO E DELLA ROMA DA SCUDETTO

Da www.goal.com

capello

Dopo aver svariato un po' tra i tanti ricordi della sua carriera da allenatore, Fabio Capello ha tempo e spazio anche per parlare della crisi del Milan a 'Sky Calcio Club'. L'attuale tecnico dello Jiangsu ha una chiara visione di cosa non è andato durante il mercato estivo dei rossoneri.

Queste le sue parole: "In estate è stata fatta praticamente una rivoluzione che ha portato a Milano tanti giocatori nuovi. E' impensabile poter costruire una squadra in questo modo. Bastavano 2/3 campioni, anche semplicemente dei giocatori forti e di carattere, che avrebbero poi guidato e trascinato tutti gli altri.

L'anno scorso il Milan ha fatto comunque una buona figura, arrivando in Europa League. Non serviva questa rivoluzione, anche perché dopo aver acquistato dei giocatori 'normali' l'anno prossimo cosa fai? Vai sul mercato e prendi altre 6/7 mezze tacche?".

Infine Capello chiude con un commento criptico sulla società rossonera: "Yonghong Li? In Cina non lo conoscono... Ma a prescindere da questo, almeno i soldi li hanno messi in estate, peccato che non sono riusciti ad incidere a livello di scelte".

CAPELLO

2. L’INTER INTERVERRA’ SUL MERCATO

Da gazzetta.it

L'Inter interverrà sul mercato a gennaio, parola di Fabio Capello. L'allenatore dello Jiangsu Suning, la squadra cinese di Zhang Jindong, ha parlato ieri a Sky del momento di difficoltà che stanno attraversando i nerazzurri e della ricerca di Ausilio e Sabatini del profilo giusto da inserire nell'organico. Ed essendo lui dentro la grande famiglia di Suning, è lecito immaginare che sappia quello che sta realmente accadendo dietro le quinte.

CAPELLO

"La squadra mi sembra buona. A gennaio spendere per spendere non serve, ma qualcosa sarà fatto. Sabatini lavora molto bene, ora sta cercando di trovare il giocatore giusto, che possa fare la differenza, ascoltando i suggerimenti di Spalletti. A gennaio, però, i giocatori di questo tipo non si vendono. L’Inter vuole un profilo come Arturo Vidal, che possa giocare dietro la punta". Punta che chiaramente risponde al nome di Mauro Icardi. "Viene lasciato sempre solo lì davanti. A differenza di quanto accade nella Juventus, dove sono sempre in quattro ad attaccare, nell'Inter salta subito all'occhio l'isolamento dell'argentino".

BOICOTTAGGIO BAYERN — Ma Capello si è soffermato anche sulla rinascita del Bayern Monaco dopo l'esonero di Ancelotti e il ritorno di Heynckes. E il tecnico di Pieris ha un punto di vista chiaro: "Heynckes è tornato in panchina e tutti si chiedono come abbia fatto a prendere da subito in mano la squadra. Io credo che siano stati i giocatori a prenderla in mano. L’allenatore può fare tante cose, ma se i calciatori non hanno voglia di dare quel qualcosa in più, che non hanno dato con Ancelotti, non si va da nessuna parte. Gli hanno fatto la guerra, volevano che fosse esonerato e per dimostrare che Heynckes fosse il tecnico giusto stanno dando tutto".

CAPELLO

ROMA DA SCUDETTO

Da www.corrieredellosport.it

"Quando allenavo la Roma capii che avremmo vinto lo scudetto proprio dopo una partita persa contro il Milan a San Siro (3-2, il 21 gennaio 2001, ndr). Quella volta rientrai negli spogliatoio e dissi ai miei calciatori che avremmo vinto il campionato. Certo, in quel momento mi guardarono tutti come fossi un matto, ma poi andò davvero così. Io credo che, da come ha giocato la Roma negli ultimi 25 minuti, Di Francesco possa trarre conclusioni altamente positive, e far capire ai giocatori che, giocando in questa maniera, possono battere chiunque”.

