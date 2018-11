LA DISFIDA DELLA TARTARUGA! LINGARD PROVOCA RONALDO: “CHI L'HA FATTO MEGLIO?” – L’ESTERNO DEL MANCHESTER UNITED SCODELLA SU INSTAGRAM UNA FOTO CHE METTE IN EVIDENZA I SUOI ADDOMINALI E LI PARAGONA CON QUELLI ESIBITI DAL FUORICLASSE DELLA JUVENTUS - VIDEO

Uno sta giocando la Champions League per la seconda volta in carriera, l'altro l'ha alzata al cielo già cinque volte. Uno è ancora a caccia del primo gol nella massima competizione europea, l'altro ha segnato ieri sera il numero 121, sempre più record-man "all time".

Uno è stato, nella sfida dell'Allianz Stadium, probabilmente il peggiore in campo, sostituito da Mourinho al 70', l'altro uno tra i migliori, autore della rete che stava per decidere dell'incontro, prima del suicidio juventino nel finale di gara.

Ma se il secondo, Cristiano Ronaldo, ha mostrato i propri addominali in mondovisione, in preda alla gioia per la perla valsa il vantaggio bianconero, il primo, Jesse Lingard, ha mimato la scena sui social, postando su Instagram una foto doppia che mette a paragone il fisico scolpito dei due, con a corredo la didascalia: «Chi l'ha fatto meglio?».

