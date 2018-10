DOPPIA BOCCIATURA PER BALOTELLI – DOPO L’ESCLUSIONE DEL SUO ALLENATORE AL NIZZA VIEIRA ARRIVA ANCHE QUELLA DEL CT MANCINI CHE LASCIA A CASA ANCHE BELOTTI PER LE GARE CON UCRAINA E POLONIA (CI SONO INVECE LA NEW ENTRY CAPRARI, CUTRONE E GIOVINCO) – INTANTO LA SUA EX FANNY E’ SEMPRE PIU' INNAMORATA DELL’EX JUVENTINO LEMINA...

Da www.corrieredellosport.it

Torna a sorpresa Sebastian Giovinco tra i 28 azzurri che il ct Roberto Mancini ha convocato per l'amichevole con l'Ucraina e la sfida di Nations League in Polonia, e restano fuori dalla lista Mario Balotelli e Andrea Belotti. Nel gruppo, ufficializzato dalla Federcalcio, rientra anche Francesco Acerbi, assente da tempo; prima chiamata invece per Gianluca Caprari. Tornano dopo gli infortuni Marco Verratti e Alessandro Florenzi.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Danilo D'Ambrosio (Inter), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Alessio Romagnoli (Milan).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Roberto Gagliardini (Inter), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Sampdoria), Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (Milan), Sebastian Giovinco (Toronto FC), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino).

Fanny Neguesha pazza di Lemina: Balotelli ormai è un lontano ricordo

Marco Gentile per il Giornale

Fanny Neguesha è stata per diverso tempo la fidanzata di Mario Balotelli: la relazione tra i due, però, si è bruscamente interrotta con i due che non se le sono mandate di certo a dire, soprattutto nell'ultimo periodo.

"Se fossi una brava persona avresti già trovato una vera donna. Basta invece dire “tutte p...”, sei tu a cercarle… parlo senza cattiveria, sono innamorata e felice. La cosa più triste è che neanche con tutti sti soldi ce la fanno a stare con te… ci sarà un perché?" , le parole di Fanny con Balotelli, che aveva risposto piccatamente: “ Ho due figli stupendi e grazie a Dio la madre di loro non è lei. Il motivo? Perché essere una donna semplice, con valori ed educazione non rientra e non rientrerà mai nei suoi piani. Comunque se vorrai mai dire la verità sono qua ma meglio di no per te"

Supermario poi aveva affondato il colpo accusando la 28enne belga di andare solo in cerca del denaro: "Io non rovino le famiglie... io. Chissà perché se l’è presa proprio lei. Neanche un ct della nazionale ha mai avuto così tanti calciatori… e forse un agente così tanti cantanti. Neanche un bambino riesce a farla stare tranquilla. Muratori, postini, camerieri fatevi avanti che di sicuro con lei avrete una possibilità. A lei non piacciono fama e soldi, qualcuno però ci casca sempre”.

Fanny, ormai da oltre un anno, fa coppia fissa con un altro calciatore: l'ex centrocampista della Juventus e calciatore del Southampton Mario Lemina. La relazione tra i due va a gonfie vele e recentemente la Neguesha ha messo al mondo il primogenito della coppia Isaiah King. I due sono innamorati e sui social si sono scambiati delle tenerezze che non sono passate inosservate ai follower: "Sei la parte migliore di me", ha scritto l'ex di Balo al suo amato Lemina.

