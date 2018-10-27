cristiano ronaldo bernardeschi
LA DURA LEGGE DI CR7 - LA JUVE SOFFRE CON L'EMPOLI, VA SOTTO DI UN GOL, POI NELLA RIPRESA SALE IN CATTEDRA CRISTIANO RONALDO: RIGORE E UN SILURO DA FUORI AREA - LA SQUADRA ALLEGRI, CHE ABBANDONA FURIBONDO IL CAMPO PRIMA DEL FISCHIO FINALE, SALE PROVVISORIAMENTE A +7 SUL NAPOLI ED EGUAGLIA LA MIGLIORE PARTENZA DELLA SUA STORIA... - VIDEO-
cristiano ronaldo bernardeschi
VENTO DI BURRASCA – SULLO SCAZZO TRA ILARY BLASI E “FURBIZIO” CORONA ALEGGIA IL FANTASMA DI FLAVIA VENTO CHE TORNA IN TV OSPITE DI NEMO. STUZZICATA DA LUCCI, L’EX SOUBRETTE CHIOSA: ‘"SONO PASSATI 13 ANNI, OGGI PENSO SOLO A SALVARE GLI ANIMALI. FABRIZIO CORONA O ILARY BLASI? MI STANNO SIMPATICI ENTRAMBI’ – E SU TOTTI… (VIDEO)
SALVINI-ISOARDI, CASO CHIUSO - DA "NOVELLA 2000" A "STRISCIA LA NOTIZIA", C'E' UN GRAN SPETTEGOLARE SULLA FINE DELLA STORIA – IN REALTA', SONO BEN DUE MESI CHE IL TRUCE LOMBARDO HA MESSO UNA LAPIDE ALLA RELAZIONE (ESATTAMENTE DA QUANDO HA PRESO UNA CASA DELLO STATO AL CENTRO DI ROMA). E LA ISOARDI SE NE GUARDA BENE DAL DICHIARARLO (FINCHE' C’È SALVINI C'E' LA RAI...) - VIDEO!
BAZOLI E CAVOLI - IN OCCASIONE DELLA APERTURA DELLA MOSTRA ROMANTICISMO ALLE GALLERIE DI BANCA INTESA. IL BANCHIERE EMERITO “ABRAMO” BAZOLI TUONA CONTRO I SOVRANISTI SALVINI E DI MAIO MA ATTACCA ANCHE LA FINANZA INTERNAZIONALE - SE DENUNCIA LUI LO STRAPOTERE DELLA FINANZA E DELLA GLOBALIZZAZIONE DEGLI ULTIMI 20 ANNI C’È DA CHIEDERSI DOVE LUI SIA STATO IN TUTTI QUEGLI ANNI E CHE LAVORO FACESSE – IL TESTO DELL’INTERVENTO
"FIGLIA DI SPACCIATORE ITALIANO E MADRE 15ENNE" - GAD LERNER SBRANATO SUI SOCIAL DOPO UN TWEET SULLA MORTE DELLA 16ENNE DESIRÉE MARIOTTINI: "VICENDE TRAGICHE CHE DOVREBBERO SUGGERIRCI QUALCOSA DI PIÙ E DI DIVERSO DELL'ODIO RAZZIALE" – MA LA RETE NON PERDONA E ACCUSA LERNER DI GIUSTIFICARE GLI STUPRATORI DANDO PIÙ PESO ALLE VICENDE FAMILIARI DELLA VITTIMA: ‘CI MANCA CHE SCRIVA 'SE L'È CERCATA'’
“PRONTO, SONO GUARDIOLA”; “E IO SONO GARIBALDI” – 'SOR CARLETTO' MAZZONE RACCONTA DI QUELLA VOLTA CHE NON RICONOBBE IL TECNICO DEL CITY AL TELEFONO E PARLA DI TOTTI (“UN FIGLIO”), DELL’INTUIZIONE DI PIRLO REGISTA, DI ROBERTO BAGGIO ("SE AVESSI POTUTO FARLO GIOCARE INSIEME A TOTTI AVREI PERSO MENO CAPELLI"), DELLA FAMOSA CORSA SOTTO LA CURVA DELL'ATALANTA – QUELLA VOLTA CHE DISSE A AMEDEO CARBONI, EX TERZINO DELLA ROMA CHE AMAVA SGANCIARSI: "HAI FATTO 350 PARTITE E 4 GOL. E ALLORA ‘NDO CAZZO VAI?" – VIDEO
CAFONALINO - IL NUOVO PREZZEMOLINO DELLE FESTE ROMANE? E’ MATTEO SALVINI! - IL MINISTRO DELL’INTERNO, CHE SI APPALESA A OGNI PARTY SOLO SOLETTO (SALUTAME LA ISOARDI), NON SI LASCIA SCAPPARE LA FESTA A VILLA TAVERNA ORGANIZZATA DALL’AMBASCIATORE USA LEWIS EISENBERG IN ONORE DI SIGOURNEY WEAVER - DA VALTER MAINETTI A MARINA CICOGNA, ECCO CHI C’ERA
VIAGGI AVVENTURA - DALLE ISOLE PIÙ REMOTE DELLE FILIPPINE, AUTENTICI PARADISI PER SUB E AMANTI DEL MONDO SOTTOMARINO, FINO ALLE AFFASCINANTI ISOLE DANESI A LARGO DELL’OCEANO ATLANTICO SETTENTRIONALE - SE VOLETE USCIRE DALLA VOSTRA ZONA DI COMFORT ECCO DOVE ANDARE IN VACANZA NEL 2019
GAY SI NASCE - UN NUOVO STUDIO DIMOSTRA LA PRESENZA DI QUATTRO VARIANTI GENETICHE NEL DNA ASSOCIABILI AGLI OMOSESSUALI. LE STESSE VARIANTI SONO LEGATE ANCHE A DISTURBI DELL'UMORE COME SCHIZOFRENIA E DEPRESSIONE - NEGLI ETEROSESSUALI, INVECE, QUESTE VARIANTI LI RENDEREBBERO PIÙ ATTRAENTI E CON UN MAGGIOR SUCCESSO RIPRODUTTIVO - LA RICERCA RIACCENDE IL DIBATTITO SULL’ORIENTAMENTO SESSUALE SCRITTO NEL DNA