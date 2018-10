LA DURA LEGGE DI CR7 - LA JUVE SOFFRE CON L'EMPOLI, VA SOTTO DI UN GOL, POI NELLA RIPRESA SALE IN CATTEDRA CRISTIANO RONALDO: RIGORE E UN SILURO DA FUORI AREA - LA SQUADRA ALLEGRI, CHE ABBANDONA FURIBONDO IL CAMPO PRIMA DEL FISCHIO FINALE, SALE PROVVISORIAMENTE A +7 SUL NAPOLI ED EGUAGLIA LA MIGLIORE PARTENZA DELLA SUA STORIA... - VIDEO

cristiano ronaldo

La Juve torna alla vittoria in campionato. Dopo lo stop della scorsa settimana contro il Genoa, i bianconeri superano al Castellani un ottimo Empoli (vivo e pericoloso fino al 90') grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo (meraviglioso il secondo gol). Finisce infatti 2-1 per i bianconeri con il portoghese gran protagonista. Al 52' realizza un rigore conquistato da Dybala su ingenuità di Bennacer - quando i toscani erano già passati in vantaggio con Caputo - e al 70' trova il gol che chiude i conti: un potente destro dai 25 metri che finisce all'incrocio dei pali su cui Provedel non può nulla.

caputo 2

Le brutte notizie per Allegri (primo tempo dei suoi sotto tono a parte...) sono arrivate dal riscaldamento in cui il capitano Chiellini è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare che sarà valutato nelle prossime ore. I bianconeri con la vittoria di oggi salgono a quota 28 punti in campionato allungando momentaneamente sul Napoli (21) impegnato domani al San Paolo con la Roma, mentre per la squadra di Andreazzoli, che non vince dalla prima giornata e rimane al terz'ultimo posto in classifica, si tratta della sesta sconfitta in campionato.

cristiano ronaldo bernardeschi

caputo 1